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136 m2'den 104 m2'ye düştü! Maliyetler onu da etkiledi, yeni standart '100'ün de altına düşecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 08:34
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Konut fiyatları, satılık daireler, ev kiraları derken son dönemde hem ev kiralamak isteyen hem de ev almayı düşünenlerin evlerde karşılaştığı yeni bir detay daha var; o da düşen metrekareler. 2000'li yılların başıyla kıyaslandığında ev metrekarelerinde ciddi bir düşüş görülürken ortalamanın 136 metrekareden 104 metrekareye gerilediği aktarılıyor. Sektör temsilcileri sebeplerden biri için maliyet artışlarını işaret ederken beklentinin metrekarelerin 100'ün de altına düşmesi olduğunu belirtti.

136 m2'den 104 m2'ye düştü! Maliyetler onu da etkiledi, yeni standart '100'ün de altına düşecek'

Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler ya da ev kiralamayı düşünenler genellikle ev fiyatlarının ve kiraların son durumunu konuşuyor. Ancak bunun yanında dikkat çeken bir detay da evlerin metrekareleri. Özellikle 2000'li yılların başıyla kıyaslandığında dairelerin metrekarelerinde fark edilir bir düşüş var. Sektör temsilcileri ise evlerin daha da küçüleceğini düşünüyor. İşte detaylar...

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TV100'de Cansu Canan ile Hayata Dair'de yer alan haberde, 2000'li yılların başıyla evlerin metrekareleri ve metrekare fiyatları karşılaştırıldı. 2000'li yılların başında dairelerin 136 metrekareyi gördüğü belirtilirken 2023 yılına gelindiğinde ise 104 metrekareye kadar düştüğü aktarıldı. Evlerde bu metrekare düşüşünün birtakım sebepleri olduğu ifade edildi. Peki, sebepleri neler, bu metrekarelerin düşüklüğü bu şekilde kalacak mı?

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Evler küçülüyor, metrekareler azalıyor. Ülke genelinde ortalama konut büyüklüğü 71 ile 171 metrekare arasında değişiyor.

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Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "İnşaat metrekare bazında hesaplanan bir şey. Son yıllarda özellikle inşaat maliyetlerinin artması da bunda en büyük etken oldu" şeklinde konuştu. Hane halkı sayısının azalması, yükselen maliyetler gibi etkenler dairelerin küçülmesine sebep oldu. Şu anda ülke genelinde dairelerin genişliği 100 metrekarenin altında. Selvi "2000'li yılların başında 136 metrekare olan ortalama daire büyüklükleri şu anda 104 metrekarelere kadar düştü" ifadelerini kullandı.

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EN YÜKSEK METREKARE O İLDE

En yüksek metrekareli evler ise Ankara'da. Özellikle büyükşehirlerdeki solo hayat geniş evlere elveda dedirtti. Sektör temsilcileri de ilerleyen süreçte 'Evler daha da küçülür' diyor.

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"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA 100 METREKARENİN DE ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Selvi "İnsanların yalnız yaşaması, evde kardeşin kardeşle bile anlaşamaması yüz yıllık bir geçmişe baktığınız zaman aile yapısını komple değiştirmiş durumda. İnsanlar artık daha küçük evlerde daha yalnız yaşamak istiyor. Bunların önümüzdeki 5 yılda 100 metrekarenin de altına düşmesini bekliyoruz sektör olarak" şeklinde konuştu.

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MÜSTAKİL EVLER BÜYÜYOR

Öte yandan daireler küçülürken müstakil evler büyüyor. 2010 yılında ortalama 165 metrekare olan müstakil konut büyüklüğü 2020'de 186 metrekareye ve 2023'te 224 metrekareye çıktı. Bu yıl ise 212 metrekareye düştü.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul daire konut
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