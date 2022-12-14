'18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar onu da etkiledi durma noktasına geldi! Daha çok kazanmak isteyenler...

Kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş tüm Türkiye'nin gündeminde. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar ev bulmakta oldukça zorlanıyor. Taşınacak ev bulmak neredeyse imkansız bir hale gelirken bir yandan da eski binaların kentsel dönüşüme verilmesi gerekiyor. Ancak kiralar yüksek olduğu için bunu yapmayı planlayanlar maalesef bir kez daha düşünmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla mevcut durum vatandaşları iki korku arasında bırakıyor; deprem ve bina dönüşene kadar bütçeye uygun oturacak bir ev bulamama korkusu. Son dönemde yüksek kira korkusunun ağır bastığı gözlemlendi. Çünkü kentsel dönüşüm süreci pek çok yerde adeta durma noktasına geldi. İşte detaylar...

"RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; TÜGEM kurucu başkanı Hakan Akdoğan, “Riskli yapıların bir an önce dönüşüme ihtiyacı var” dedi. Ancak artan kiralık ev fiyatları kentsel dönüşümü yavaşlattı. Akdoğan “Böyle olunca da vatandaş tabii iki korku arasında kaldı” şeklinde konuştu.

İstanbul’un birçok ilçesinde bir süredir kentsel dönüşüm rüzgarı esiyordu. Binaları eski olan birçok mülk sahibi, evini kentsel dönüşümle depreme dayanıklı hale getiriyordu.

"18 BİN TL'DEN AŞAĞIYA EV YOK"

Konuyla ilgili vatandaşlar ise “Binalar riskli zaten, yıkılması gerekiyor. Ee insanlar çıkamıyor, 18’den aşağıya ev yok” yorumunu yaptı.

DAHA ÇOK GELİR ELDE ETMEK İÇİN...

Son dönemde kiralardaki artış kentsel dönüşümü durdurdu. Çünkü evini kiraya vererek daha çok gelir elde etmek isteyen mülk sahiplerinin anlaşmaya yanaşmadığı belirtildi.

MÜLK SAHİPLERİNİN ANLAŞMASI ZORA GİRDİ

Bilindiği üzere kentsel dönüşüm sırası gelen bir binadaki tüm mülk sahiplerinin anlaşmaya varması gerekiyor. Bu işin en zor kısmı olurken anlaşmayı zora sokan asıl neden ise; tüm mülk sahiplerinin kiraya çıkması gerekliliği olarak gösteriliyor. Bu süreçte hem kiralık ev bulmak hem de o kirayı karşılayabilmek büyük mesele oluyor.

Mikrofon yöneltilen bir vatandaş ise “Hem evini vereceksin, hem kira vereceksin, ben bekleyeceksin. Çok akıl işi değil gibi geliyor bana. Yaşlı olanlar da evinden çıkmak istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

KONUT ÜRETİMİNİN VE KİRA DESTEĞİNİN ARTMASI İSTENİYOR

Uzmanlar sürecin hızlı ilerlemesi için konut üretiminin ve kira desteğinin artması gerektiğini söyledi. Akdoğan, “Özellikle Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu gibi ilçelere baktığınızda buradaki kira desteğinin artırılması ve yeni konut üretiminin hızlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.