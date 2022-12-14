FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. '18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar onu da etkiledi durma noktasına geldi! Daha çok kazanmak isteyenler...

'18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar onu da etkiledi durma noktasına geldi! Daha çok kazanmak isteyenler...

14.12.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kiralar kentsel dönüşümü olumsuz etkiledi. Kentsel dönüşüm, ev kiralarındaki artış nedeniyle adeta durma noktasına geldi. Hem evini kiraya verip daha çok gelir elde etmek isteyenler anlaşmaya yanaşmazken hem de yüksek kiralar sebebiyle mülk sahipleri kiralık ev bulamayacaklarından endişe ediyor. Bu durum da deprem korkusuna rağmen kentsel dönüşümü yavaşlattı. Kimi vatandaşlar 18 bin TL'den aşağıya kiralık ev olmadığını söylerken kimileriyse kentsel dönüşümün akıl işi olmadığını belirtti.

'18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar onu da etkiledi durma noktasına geldi! Daha çok kazanmak isteyenler...

Kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş tüm Türkiye'nin gündeminde. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar ev bulmakta oldukça zorlanıyor. Taşınacak ev bulmak neredeyse imkansız bir hale gelirken bir yandan da eski binaların kentsel dönüşüme verilmesi gerekiyor. Ancak kiralar yüksek olduğu için bunu yapmayı planlayanlar maalesef bir kez daha düşünmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla mevcut durum vatandaşları iki korku arasında bırakıyor; deprem ve bina dönüşene kadar bütçeye uygun oturacak bir ev bulamama korkusu. Son dönemde yüksek kira korkusunun ağır bastığı gözlemlendi. Çünkü kentsel dönüşüm süreci pek çok yerde adeta durma noktasına geldi. İşte detaylar...

"RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; TÜGEM kurucu başkanı Hakan Akdoğan, “Riskli yapıların bir an önce dönüşüme ihtiyacı var” dedi. Ancak artan kiralık ev fiyatları kentsel dönüşümü yavaşlattı. Akdoğan “Böyle olunca da vatandaş tabii iki korku arasında kaldı” şeklinde konuştu.

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca... Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

İstanbul’un birçok ilçesinde bir süredir kentsel dönüşüm rüzgarı esiyordu. Binaları eski olan birçok mülk sahibi, evini kentsel dönüşümle depreme dayanıklı hale getiriyordu.

k1

"18 BİN TL'DEN AŞAĞIYA EV YOK"

Konuyla ilgili vatandaşlar ise “Binalar riskli zaten, yıkılması gerekiyor. Ee insanlar çıkamıyor, 18’den aşağıya ev yok” yorumunu yaptı.

thumbs_b_c_8deba0bf37f8757f171aba6017e24864

DAHA ÇOK GELİR ELDE ETMEK İÇİN...

Son dönemde kiralardaki artış kentsel dönüşümü durdurdu. Çünkü evini kiraya vererek daha çok gelir elde etmek isteyen mülk sahiplerinin anlaşmaya yanaşmadığı belirtildi.

thumbs_b_c_496205ba74139b5a972b01df33889bba

MÜLK SAHİPLERİNİN ANLAŞMASI ZORA GİRDİ

Bilindiği üzere kentsel dönüşüm sırası gelen bir binadaki tüm mülk sahiplerinin anlaşmaya varması gerekiyor. Bu işin en zor kısmı olurken anlaşmayı zora sokan asıl neden ise; tüm mülk sahiplerinin kiraya çıkması gerekliliği olarak gösteriliyor. Bu süreçte hem kiralık ev bulmak hem de o kirayı karşılayabilmek büyük mesele oluyor.

thumbs_b_c_bbbf8697e183baffa580d1f091e8489c

Mikrofon yöneltilen bir vatandaş ise “Hem evini vereceksin, hem kira vereceksin, ben bekleyeceksin. Çok akıl işi değil gibi geliyor bana. Yaşlı olanlar da evinden çıkmak istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

KONUT ÜRETİMİNİN VE KİRA DESTEĞİNİN ARTMASI İSTENİYOR

Uzmanlar sürecin hızlı ilerlemesi için konut üretiminin ve kira desteğinin artması gerektiğini söyledi. Akdoğan, “Özellikle Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu gibi ilçelere baktığınızda buradaki kira desteğinin artırılması ve yeni konut üretiminin hızlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret onu da etkileyecek! Yüzde 60 artış... Asgari ücret onu da etkileyecek! Yüzde 60 artış...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…
Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklamasıBakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması
Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldıMilyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Şişli Kentsel dönüşüm Kira beşiktaş kira artışı istabul

En Çok Okunan Haberler

Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı!

Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı!

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.