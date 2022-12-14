'18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar onu da etkiledi durma noktasına geldi! Daha çok kazanmak isteyenler...

Kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş tüm Türkiye'nin gündeminde. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar ev bulmakta oldukça zorlanıyor. Taşınacak ev bulmak neredeyse imkansız bir hale gelirken bir yandan da eski binaların kentsel dönüşüme verilmesi gerekiyor. Ancak kiralar yüksek olduğu için bunu yapmayı planlayanlar maalesef bir kez daha düşünmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla mevcut durum vatandaşları iki korku arasında bırakıyor; deprem ve bina dönüşene kadar bütçeye uygun oturacak bir ev bulamama korkusu. Son dönemde yüksek kira korkusunun ağır bastığı gözlemlendi. Çünkü kentsel dönüşüm süreci pek çok yerde adeta durma noktasına geldi. İşte detaylar...
Kanal D Haber'de yer alan habere göre; TÜGEM kurucu başkanı Hakan Akdoğan, “Riskli yapıların bir an önce dönüşüme ihtiyacı var” dedi. Ancak artan kiralık ev fiyatları kentsel dönüşümü yavaşlattı. Akdoğan “Böyle olunca da vatandaş tabii iki korku arasında kaldı” şeklinde konuştu.
İstanbul’un birçok ilçesinde bir süredir kentsel dönüşüm rüzgarı esiyordu. Binaları eski olan birçok mülk sahibi, evini kentsel dönüşümle depreme dayanıklı hale getiriyordu.
Konuyla ilgili vatandaşlar ise “Binalar riskli zaten, yıkılması gerekiyor. Ee insanlar çıkamıyor, 18’den aşağıya ev yok” yorumunu yaptı.
Son dönemde kiralardaki artış kentsel dönüşümü durdurdu. Çünkü evini kiraya vererek daha çok gelir elde etmek isteyen mülk sahiplerinin anlaşmaya yanaşmadığı belirtildi.
Bilindiği üzere kentsel dönüşüm sırası gelen bir binadaki tüm mülk sahiplerinin anlaşmaya varması gerekiyor. Bu işin en zor kısmı olurken anlaşmayı zora sokan asıl neden ise; tüm mülk sahiplerinin kiraya çıkması gerekliliği olarak gösteriliyor. Bu süreçte hem kiralık ev bulmak hem de o kirayı karşılayabilmek büyük mesele oluyor.
Mikrofon yöneltilen bir vatandaş ise “Hem evini vereceksin, hem kira vereceksin, ben bekleyeceksin. Çok akıl işi değil gibi geliyor bana. Yaşlı olanlar da evinden çıkmak istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar sürecin hızlı ilerlemesi için konut üretiminin ve kira desteğinin artması gerektiğini söyledi. Akdoğan, “Özellikle Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu gibi ilçelere baktığınızda buradaki kira desteğinin artırılması ve yeni konut üretiminin hızlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.