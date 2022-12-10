Bu zam hem ev sahiplerini hem kiracıları ilgilendiriyor! Asgari ücret onu da etkileyecek Yüzde 60 artış...

Kira fiyatlarındaki artış nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya gelse de bir konu var ki kiracı da olsa ev sahibi de olsa herkesi yakından ilgilendiriyor. Son dönemde yükselen fiyatlar aidatlar üzerinde de etkili oldu. Özellikle aidatların adeta kiralarla yarışır bir hale geldiği görülüyor. Yıl sonuyla beraber aidatlarda da zam dönemine girilmeye başlandı. Aidatlarda yaklaşık yüzde 60 oranında bir zam olması beklenirken şimdi herkes o zammın nasıl birlendiğini araştırıyor. Peki, kat maliklerinin aidat için belirlenen rakama itiraz hakkı var mı? İşte tüm detaylar...

AİDATLARA NE KADAR ZAM OLACAK?

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, kiralarla yarışan aidatlar için yıl sonuyla birlikte zam dönemi de geldi. Bir vatandaş normal bir daire için 2500-3000 lira aidat verdiğini söylerken bir başka vatandaş ise 1500 lira aidat verdiğini belirterek "O zaman 2 bin küsur lira olacak" dedi.

Tüm Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Genel kurulda kat malikleri de bu genel kurula katılırlar. Bütçe açıklanır" dedi. O bütçe kat maliklerinin aidatlarına ilave ediliyor. Artışın belirlenmesiyle ilgili konuşan Akdoğan, "Arsa payı, konutun büyüklüğü, dairenin tipi, metrekaresi, sosyal donatıları... Bunların hepsi bir bütün olarak ele alınıp ona göre bir bütçe yapılıyor." dedi.

ASGARİ ÜCRET ONU DA ETKİLEYECEK

Özellikle işçi çalıştıran sitelerde asgari ücrete yapılan zam oranında bir artış olacağının kesin olduğu ifade ediliyor. Bunun üzerine artan maliyetler ve faturalara gelen zamların da eklenmesi bekleniyor. Akdoğan "Yeni yılda gelen zamlar, elektrik, su, doğal gaz gibi..." dedi.

GECİKME TAZMİNATI VE İTİRAZ HAKKI

Beklentinin; zammın yüzde 40-60 aralığında olacağı şeklinde olduğu belirtilirken Akdoğan "Burada eğer bir sınır belirlerseniz o zaman belli hizmetleri almaktan mahkum kalabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise "Her şeyin üst sınırı var, bunun niye üst sınırı yok" yorumunda bulundu.

Her daire belirlenen o aidatı ödemek zorunda ve yasaya göre kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 faiz hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü. Ama kat maliklerinin itiraz hakkı da bulunuyor.

Akdoğan "Gelen zamlar aynı şekilde mi yansıtılıyor, eşit miktarda mı aidatlara ilave ediliyor, bunu da mutlaka kontrol etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.