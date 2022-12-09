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Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca ev sahibi haklı çıktı Kiracılar dikkat: 6 ay...

09.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipleri ve kiracılar... Her iki taraf da bazı durumlarda haklı bazı durumlarda haksız olduğundan son dönemde sıkça karşı karşıya geliyorlar. Kiralardaki artış ve ev bulamama problemi iki tarafı birbirine düşüren konulardan olurken evin satılması da yeni bir sorunu ortaya çıkarabiliyor. Son olarak İstanbul Kadıköy'de bir kiracı, satışa çıkarılan evi adaylara göstermeyi reddetti. Mahkeme ise ev sahibini haklı buldu. Kiracılar bu davranışı sıklıkla yapsa da bir kuralı bilmedikleri anlaşılıyor.

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca ev sahibi haklı çıktı Kiracılar dikkat: 6 ay...

Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de kiralardaki artışlar ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiriyor. Pek çok problemin başında da kiracıların kiralık ev bulamama sorunu yatıyor. Ev sahiplerinin evlerini satışa çıkardığında da kiracılarla aralarında yeni problemler doğuyor. Son olarak İstanbul Kadıköy'de benzer bir sorun yaşandı. Ev sahibi evini satılığa çıkardı ve evde oturan kiracısına da durumu ihtarname ile bildirdi. Ancak olayların patlak vermesine neden olan durum da bu noktada başladı. Çünkü kiracı, eve bakmaya gelenlere kapıyı açmadı, evi göstermedi. Konunun yargıya taşınmasının ardından mahkeme ev sahibini haklı buldu. Bunu pek çok kiracının yaptığı belirtilirken çok sayıda kiracının da 6 ay kuralından bihaber olduğu düşünülüyor. İşte detaylar...

"SATILAMASIN DİYE YAPIYORLAR"

Kanal D'de yer alan habere göre; konuyla ilgili mikrofon uzatılan vatandaşlar, “Kiracı kesinlikle eve sokmuyor”, “Göstermeme hakkı yok”, “Satılamasın diye yapıyorlar. Çünkü çıktığı zaman yer bulamıyor” yorumlarını yaptı.

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Ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getiren olayda; ev sahibinin evini satmak istediği ancak kiracının başka ev bulamam korkusuyla evi adaylara göstermediği ifade edildi. Daha önce örnekleri görülen ancak son olarak İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda ev sahibi kiracısına evi göstermeme davası açtı.

MAHKEME EV SAHİBİNİ HAKLI BULDU

Ev sahibi temmuz ayında evini satışa çıkarmaya karar vermişti. Evde oturan kiracılarına da durumu ihtarname çekerek bildirmişti. Alıcı adaylarına evi göstermeleri gerektiğini de eklemişti. Ama buna rağmen iddiaya göre evde oturan çift evi göstermeye izin vermedi ve evi göstermeyeceklerini söyledi.

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Ev sahibi de kiracıya evi göstermeme davası açtı. Sonuç olarak mahkeme ev sahibini haklı buldu. Mahkeme tarafından, satışın yapılabilmesi için 2 ay süreyle her hafta cumartesi ve pazar günleri evin alıcı adaylarına gösterilmesine karar verildi.

Kiracının evi göstermek zorunda olduğu belirtilirken konuyla alakalı yorumları alınan vatandaşlardan bir tanesi de “Sürekli olmaz, sonuçta herkesin bir ev yaşamı var, özel yaşamı var.” dedi.

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6 AY DAHA EVDE OTURABİLİR

Her ne kadar kural gereği kiracının, ev sahibi evini satılığa çıkardığında adaylara göstermesi gerekse de son dönemde bu kurala uymayan kiracıların sayısının bir hayli arttığı belirtiliyor. Oysa ev satılsa bile kiracı 6 ay daha o evde oturabileceği ifade ediliyor.

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