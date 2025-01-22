18 bin TL'lik kira düşük diye ev sahibi dava açtı! Mahkeme kararıyla kira katbekat arttı, daha fazla olacakken...

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki uzun süredir kira bedeli ile ilgili anlaşmazlık yaşanıyor. Kira anlaşmazlığı ortaya çıkan bir olayla yeniden gündeme geldi. Söz konusu olayda; 2018'de İstanbul'un Bakırköy ilesçinde bir kiracı 6 bin 500 TL bedel ile bir evde oturmaya başladı. 2023'te 18 bin 750 TL olan kira için ev sahibi ise 60 bin TL istedi. Bunun üzerine ev sahibi kira uyarlama davası açtı, bilirkişi heyetince ev incelendi ve rayiçlere bakılıp evin değeri 70 bin TL olarak tespit edildi. Bilirkişi raporunun ardından da mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

Milliyet'in haberine göre; gerçekte yaşanmış olan bu dava örneğini Avukat Aylin Esra Eren anlattı. Eren şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan bir konut 01.11.2018 tarihinde 6.500 TL aylık kira bedeli ile kiraya verilmiştir.

18 BİN 750 TL'LİK KİRAYI DÜŞÜK BULAN EV SAHİBİ DAVA AÇTI

Kiraya verildiği sırada daire sıfır olarak kiracıya teslim edildi. Ancak ilerleyen süreçte kira bedeli rayiç değerlerin altında kaldı. TÜFE oranlarında ve pandemi sürecinde yüzde 25 zam sınırına göre zamlar yapıldı. Gelinen bu süreçte kira bedelinin rayicin altında kalması nedeniyle ev sahibi 27.12.2023 tarihinde Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesinde kira uyarlama davası açtı. Kira uyarlama davası açıldığı sırada kiracı daire için 18.750 TL kira bedeli ödemekteydi. Ev sahibi ise kiranın 60 bin TL olmasını istiyordu.

İLK DURUŞMADAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ KARARI

Dosyada hakim ilk duruşmadan sonra hemen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mimar, inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı olmak üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti evi incelemeye gitti.

KİRA SÖZLEŞMELERİNE BAKILDI

Bilirkişi heyeti fotoğraf çekti, oradaki emsal olabilecek dairelerin kira sözleşmelerini inceledi. Dairenin bulunduğu konuma baktılar. Daire işlek bir caddeye, Marmaray’a, sahile, eski havalimanına, çarşıya çok yakın bir yerde bulunuyordu ve bina 6 yaşındaydı.

Bilirkişi 2023 ve 2024 yılında yapılan yeni kira sözleşmelerine baktı. Burada da 2024 yılında 70 bin TL’lik bir kira sözleşmesi rapora eklendi. Bir de 2024 yılında 45 bin TL’lik başka bir kira sözleşmesine bakıldı. Bunlar emsal nitelikteki kiralardı.

EMSAL KİRA BEDELİ 70 BİN TL OLARAK TESPİT EDİLDİ

Halihazırda kira uyarlaması yapılan daire 3+1 ve 110 metrekare bir daireydi. Bilirkişi bu daire için de emsal kira bedelini 70 bin TL olarak tespit etti.

MAHKEMEDEN KİRA KARARI

Hakim 17.01.2025 tarihindeki ikinci duruşmada aylık 60 bin TL net kira bedeli ödenmesine karar verdi. Böylelikle dava açıldıktan 1 yıl sonra hakim süreci karara bağlamış oldu.

10 BİN TL'LİK FARKIN SEBEBİ

Ev sahibi aylık kira bedelinin 60 bin TL olmasını talep etmişti. Eğer ev sahibi burada kiranın 70 bin TL olmasını isteseydi, bilirkişi kira tespiti göz önünde bulundurularak hakim kira bedelini 70 bin TL olarak belirleyebilirdi. Hakim burada talebi karşılamış oldu. Böylelikle emsal nitelikte olabilecek kira bedeli mahkeme tarafından yüksek bir tutarda belirlenmiştir"