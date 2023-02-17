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2.8 milyon ev satılıyordu, hayalet şehre döndü! Malatya'nın lüks semti Bostanbaşı depremle yerle bir oldu

17.02.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin en lüks semtleri arasındaydı, depremle yer bir oldu, adeta hayalet şehre döndü. Milyonlarca liraya satılan sitelerin yer aldığı, Malataya'nın Bostanbaşı semti enkaz yığınına dönünce depremzedeler eşyalarını alıp götürmeye başladı. 2.8 milyona satılan sitenin blokları da depremin yıkıcılığını bir kez daha gözler önüne seren görüntülerden oldu.

2.8 milyon ev satılıyordu, hayalet şehre döndü! Malatya'nın lüks semti Bostanbaşı depremle yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce binayı yıktı, birçok kentte enkaz yığınları kente hakim görüntüyü oluşturdu. Hayalet şehre dönen bölgelerden biri de Malatya'nın en lüks semtler arasında yer alan Bostanbaşı oldu.

2.8 MİLYONLUK BLOK YAN YATTI

Lüks ve modern sitelerin olduğu satış fiyatları milyonlarla ifade edilen Bostanbaşı'nda pek çok ev için yıkım kararı alındı. Milliyet'te yer alan habere göre 2.8 milyona satış fiyatı olan Asus sitesindeki blok yan yatmış durumda.

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SADECE EŞYALARINI TAŞIYAN DEPREMZEDELER GÖRÜLÜYOR

Terk edilmiş görüntüsü olan semtte sadece asansörlü taşıma sistemiyle eşyalarını taşıyarak evlerini boşaltan depremzedelere rastlanıyor. Bu bölgede kurulacak konteyner kent için altyapı çalışmaları da başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir hafta-10 gün içinde konteyner kentin hizmete geçmesi bekleniyor.

Kentin dışındaki Teknokent'in arkasındaki geniş alana da büyük bir konteyner kent kurulması planlanıyor. Orada da altyapı ve hazırlık çalışmaları devam ediyor.

BELEDİYE ARAÇ ANAHTARLARINI YEDEKLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi anahtarları enkaz altında kalan araç sahiplerine anahtarlarını yedekliyor. Bir çekici yardımıyla aracını ve ruhsatını MOTAŞ Trambüs İşletmesi'ne getiren depremzedelere anahtarları yedeklenerek teslim ediliyor.

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