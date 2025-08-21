2 haftada yüzde 15 yükseldi 'Denetimler çok sıkı' Piyasada hareketlilik beklenirken 'Talep sıfıra indi'

FİNANS

Üniversitelerin açılmasına artık sayılı gün kalmışken öğrenciler ev arayışına da girdi. Yerleşkelerin bulunduğu bölgelerde konut arayan öğrenciler, fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, kiralık konut piyasasında son 2 haftadır yüzde 15 yükseliş olduğunu belirterek fırsatçıların bu dönemde fahiş kira artışlarına yöneldiğini belirtti.

Ezgi Sivritepe

Okulların açılmasına yakın hem velilerin hem de öğrencilerin okul hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin ise ilk gündemi barınma olduğu için kiralık daire arayışları sürüyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, kiralık konut piyasasında son 2 haftadır yüzde 15 yükseliş olduğunu belirterek fırsatçıların bu dönemde fahiş kira artışlarına yöneldiğini söyledi.

10 BİN LİRAYI AŞTI!

Türkiye gazetesine konuşan Akçam, İstanbul, Ankara, İzmir'de kira fiyatlarının yüzde 60’a varan oranda arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu artışın daha da hızlanması bekleniyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacı, piyasadaki mevcut dengesizliği daha da belirgin hâle getiriyor. Aileler, çocuklarının daha uygun maliyetle barınabilmesi için kiralık evleri tercih ediyor. Ancak bu talep, zaten sınırlı olan kiralık konut stoğunu daha da daraltıyor. Bazı bölgelerde 1+1 dairelerin bile aylık kira bedeli 10 bin TL’yi aşmış durumda. Üniversite açılış dönemleri, bu baskıyı daha da artırıyor”
Akçam, öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların barınma sorunu yaşamaması için özel sosyal konut projeleri, denetimli kira uygulamaları ve yerel yönetimlerin barınma destekleri ile bu sorunun çözülebileceğini belirtti.

MİLYONLARCA LİRA PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı ise emlak piyasasının yakından takip edildiği bildirilerek “Piyasa dengesini bozacak manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletme ve mülk sahiplerine bugüne kadar 137 milyon lira idari yaptırım uygulandı” denildi.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, talep düştüğünün altını çizerek, “Şimdi ise her emlakçının elinde 5-10 tane ev var. Bazı semtlerde, özellikle Fatih’te talep neredeyse sıfıra inmiş durumda” dedi.
Aşa konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Son zamanlarda ev sahiplerinin fiyatları katladığı şeklinde spekülasyon dolaşıyor. Tam aksine ev sahipleri evlerini kiraya veremiyor. Sonunda fiyat düşürmek ya da taviz vermek zorunda kalıyorlar. Buna rağmen ‘Öğrenciler yüzünden fiyatlar artıyor’ denmesi bana mantıklı gelmiyor. Bakanlığın denetimleri çok sıkı. Sebepsiz yere fiyat yükseltenlere cezalar yazılıyor"

