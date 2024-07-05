2 Temmuz'u beklemişlerdi! Kirada yeni dönem başladı: Ev sahipleri bu orandan fazla zam talep edemeyecek!

Takvimlerin 1 Temmuz 2024'ü göstermesiyle iki yıldır kira artış oranında uygulanan yüzde 25 sınırı da kalkmış oldu. Evini daha yüksek fiyattan kiralamak isteyen ev sahipleri 2 Temmuz'u beklemişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayı kira artış oranında üst sınır yüzde 65.07 oldu. Ev sahipleri bu orandan daha fazla artış talep edemeyecek. Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama kira 20 bin lira seviyesini aştı. Mevcutta 20 bin lira kirası bulunan bir tüketici, yüzde 65 olarak zam yaptığında 13 bin lira fark koyacak; kirası 33 bin liraya çıkacak.

2 TEMMUZ'U BEKLEMİŞLERDİ, KİRALIK KONUT SAYISI ARTABİLİR

Milliyet'te yer alan habere göre, kira zam sınırlaması nedeniyle evini yeni kiraya çıkacak ev sahipleri ve bazı emlakçıların yüzde 25 sınırına takılmamak için 2 Temmuz’u beklediği görülmüştü. Aynı zamanda bu sınır nedeniyle evini 2 yıldır kiraya vermeyenler de olmuştu. Emlakçılar, bu tarihten itibaren kiralık olarak sisteme girecek konutların sayısında artış olacağını ifade ediyor.

"12 AYLIK TÜFE ÜST SINIR"

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 12 aylık TÜFE ortalamasının kiracıların zam oranları için üst sınır olduğunu hatırlattı. Özelmacıklı, “Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kiracı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sınırlama ile birçok mal sahibi yatırım amaçlı konut almaktan vazgeçmişti, hatta kiralık daire oldukça azalmıştı. Kiralık konut arzını artırmaya yönelik politikalar geliştirmeliyiz” dedi.





