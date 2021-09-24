FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 2 yıldır boş boş bekleyen evler 2 bin liradan kiraya veriliyor

2 yıldır boş boş bekleyen evler 2 bin liradan kiraya veriliyor

24.09.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da pandemi yüzünden durgun geçen kiralama dönemi, konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla hareketlendi. Sıfır dairelerini satamayan müteahhitlerin de kiraya yönelmesiyle fiyatlar bir ayda 2 kattan fazla arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi.

2 yıldır boş boş bekleyen evler 2 bin liradan kiraya veriliyor

Kentte yıllardır devam eden imar sorununa pandeminin getirdiği zorluklar da eklenince, ekonominin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörü kötü günler yaşamaya başladı. Son 9 ayda demirin kilosu 4 liradan 7,5 liraya, bir torba çimentonun fiyatı ise 11 liradan 30 liraya yükseldi. İmar sorunu yüzünden kısıtlı alanda üretim yapan çok sayıda müteahhit, inşaat üretimini neredeyse durdurdu. Konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kiralama dönemi hareketlendi.

Pandemi kısıtlamalarının olduğu dönemlerde evlerine neredeyse kiracı bulamayan konut sahipleri, yoğun taleple karşılaştı. Ellerindeki sıfır daireleri satamayan müteahhitler de kiraya yönelince, fiyatlar birkaç ayda bazı bölgelerde 2 kattan fazla arttı.

"KİRALIK EVLER KARABORSA OLDU"

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi.

adanada-kiralik-evlerin-fiyati-2-katina-cikti_6209_dhaphoto2

Kiralık evlerin karaborsaya düştüğünü anlatan Uçar, “Bugün bir ev ilanı alsak, eve daha afiş asmadan hemen kiraya veriyoruz. Öğrencilerin yanı sıra, tayinle kente gelen çalışanların da yoğun ilgisi var. Öğrencilerin oturacağı eşyasız 1+1 evler bin 500 lira, eşyalı olanlar ise 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Birkaç arkadaş birleşerek 2+1, 3+1 dairelere daha çok rağbet gösteriyorlar. Onların da kiraları 2-3 bin lira arasında oluyor. Eğer site tarzı bir yerde ev tutacak olurlarsa onların fiyatı da 4-5 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak buna rağmen kiralık ev bulabilirse çok şanslılar. Adana'da 2 büyük üniversite var. Binlerce öğrenci geldi. Devlet yurtları da özel yurtlar da yetersiz. Sanıyorum yalnızca yüzde 10'u yurtlarda kalıyordur. Devletimiz öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için üniversitelere yakın olan alanlarda TOKİ ile ortak konut projesi üretilebilir. Bu proje bekar memurlarımız için apart tarzında da uygulanabilir" dedi.

adanada-kiralik-evlerin-fiyati-2-katina-cikti_6209_dhaphoto1

"İMALAT YAPAMAZ HALE GELDİK"

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ise artan maliyetlerin altından kalkamadıklarını söyledi. Çimento ve demir fiyatlarının düzene girmesi için yetkililere çağrıda bulunan Vurankaya, imar probleminin de çözülmesi halinde satılık ve kiralık konut fiyatlarının uygun hale gelebileceğini dile getirdi. Vurankaya, “Bu maliyetlerle inşaatları sürdürmek çok zor.

adanada-kiralik-evlerin-fiyati-2-katina-cikti_6209_dhaphoto3

İmalat yapamaz hale geldik. 2+1 dairelerde maliyetler 600 bin liradan 900 bin liraya çıkmaya başladı. Müteahhitlerimizin bir kısmı da kiraya verme yöntemini tercih etti. Böyle bir talep de oluşunca, kira fiyatları da doğru orantıda artmaya başladı. Bir an önce gerekli kararlar alınmalı. Biz iş yapmak istiyoruz. Biz ne kadar çok iş yaparsak, ne kadar çok konut üretirsek hem biz başarılı oluruz hem de halkımız daha ucuz, uygun, sağlıklı ve depreme dayanıklı evlerde otururlar. İmar sorununu da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle toplantılar yaparak düzeltmeye çalışıyoruz, sorunları dile getiriyoruz. Sadece belirli bir bölgeye sevk edilmeden Adana’nın genelinde, ihtiyaca göre her bölgede inşaat yapmak istiyoruz. Bunlar yapılırsa kira ve satılıklarda vatandaşlarımız daha cazip, rahat ve ferah bir yaşama kavuşurlar” diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlarEv sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel kripto para borsasından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yardımKüresel kripto para borsasından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yardım
PARTNERMerakla beklenen ilk fragman yayınlandıMerakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Ev sahipleri kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilirEv sahipleri kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Akköprü HES'i 49 yıllığına işletecek!

Akköprü HES'i 49 yıllığına işletecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.