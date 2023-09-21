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20 yıllık kiracısından yüzde 500 zam isteyince... Astığı pankart olay oldu: "Beni komşularıma rezil etti"

21.09.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş yeri sahibi tarafından kirasına yüzde 500 zam yapılmak istenen kiracı şaşkına döndü. 3 bin 200 TL olan iş yeri kirası için 25 bin TL kira istenmesine tepki gösteren kiracı, dükkanın camına pankart astı. İş yeri sahibi ise "Beni komşulara karşı rezil ediyor. Avukata verdim, mahkemeye gideceğiz." diye konuştu.

20 yıllık kiracısından yüzde 500 zam isteyince... Astığı pankart olay oldu: "Beni komşularıma rezil etti"

Ankara’nın Altındağ ilçesi Yalınç Sokak’ta çerçevecilik yapan Cengiz Örsel, iş yeri sahibinin 5 bin 200 lira olan kirasını 25 bin liraya çıkarmasına isyan etti. 20 yıldır söz konusu dükkanda kiracı olan Örsel, bu yılın başında 3 bin 200 lira olarak ödediği kirasını yüzde 62’lik zam yaparak 5 bin 200 lira olarak ödemeye başladı. Daha sonra dükkana gelen ihtarname ile iş yeri sahibi Selahattin Erdem’in kendisinden yüzde 500 zam ile 25 bin lira kira bedeli istediğini öğrendi. Bunun üzerine Örsel, dükkanın camına, “kira bedeli 3 bin 200 lira olan bu iş yerinde net 25 bin lira kira istenmektedir” yazılı bir pankart asarak bu duruma tepki gösterdi. Örsel, astığı pankarttan dolayı dükkanın önünde geçenlerin kendisini tebrik ettiğini belirterek, civar esnaftan kimsenin 25 bin lira gibi bir kira ödemediğini savundu. İş yeri sahibi Selahattin Erdem ise 175 metrekarelik zemin kat dükkana 5 bin 200 lira kira verdiği için Örsel’in vicdanının rahat olup olmadığını sorarak duruma tepki gösterdi. Erdem, yıllardır devletin verdiği rayiç bedelin altında kira aldığını ifade ederek, Örsel’in kendisini komşularına rezil ettiğini söyledi. Erdem, söz konusu olayı mahkemeye intikal ettirdiğini söyleyerek, mahkemeden çıkacak karara razı olduğunu kaydetti.

“YIL SONUNA KADAR 25 BİN LİRA KİRA YATIRMAMI İSTİYOR”

Çerçeveci Cengiz Örsel, söz konusu dükkanda 20 yıldır kiracı olduğunu belirterek, “Bu senenin başlangıcından itibaren 3 bin 200 lira kira ödüyordum. Kira artışı başladı. Devletin belirlediği oran olarak yüzde 62 artış yaparak 5 bin 200 lira yaptım. Ama dükkan sahibi bunu kabul etmedi. 25 bin lira kira istiyor. Yıl sonuna kadar 25 bin lira kira yatırmamı istiyor. Yıl sonunda da tahliye etmeyi ve beni mahkemeye vermeyi düşünüyor” değerlendirmesini yaptı.

“BU KİRA ARTIŞINI, BURALARDA KİRA ARTIŞLARININ GÜYA 30 BİN LİRA OLDUĞU GEREKÇESİYLE İSTİYOR”

İş yeri sahibi Selahattin Erdem’in 25 bin lira kira istediğini, gönderdiği ihtarnameden öğrendiğini söyleyen Örsel, “Bu kira artışını, buralarda kira artışlarının güya 30 bin lira olduğu gerekçesiyle istiyor. Burada kimse 30 bin lira ödemiyor. Genelde buralarda zemin katlar 5 bin lira kira ödüyor. İhtarnamede yazdığı gibi kimse 30 bin lira kira ödemiyor burada” dedi.

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“ANKARA ESNAFINI TEMSİLEN TEPKİ HAKKIMI KULLANDIM”

İş yeri sahibinin kirayı 25 bin liraya yükseltme isteğinin ardından afişle tepki gösterdiğini dile getiren Örsel, “Ankara esnafını temsilen tepki hakkımı kullandım. İnşallah olumlu sonuçlanır. Gelen tepkiler de gayet güzel oldu. Beddua edenler oluyor ama bu onların sorunu. Bana gayet güzel” diye konuştu.

“TELEFONLARIMA DA BAKMADI”

İş yeri sahibi ile iletişime geçemediğini savunan Örsel, “Kira artışı sürecinde iki kere dükkan sahibini aradım bana dönmedi. Telefonlarıma da bakmadı” ifadelerini kullandı.

“SİTELER’DE HERKES 3 BİN LİRA, 5 BİN LİRA, 10 BİN LİRA KAFASINA GÖRE KİRA ARTIŞI İSTİYOR”

Zanaatkarlığı 2 yıl içinde bırakacağını aktaran Örsel, “Ama nihayetinde Ankara’da Cengiz gidecek ama başkaları gelecek. Cengizler, Ahmetler bitmeyecek. Kira olaylarının neticesi nereye varacak? Siteler’de herkes 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira kafasına göre kira artışı istiyor. Bunun neticesi ne olacak? Buna devletimizin bir el atması ya da ekip kurması gerekiyor. Destek bekleniyor. İnşallah bu benim yaptığım hareketle bir şeyler olur” diye konuştu.

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“BÖYLE BİR PARA VERİYORSUNUZ VİCDANINIZ RAHAT MI?”

İş yeri sahibi Selahattin Erdem ise İHA muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, dükkanın zemin katta ve 170 metrekare büyüklüğünde olduğu bilgisini vererek, “3 bin 200 liraya oturuyordu 5 bin 200 lira yaptı. Ona keşke şunu sorsaydınız: Böyle bir para veriyorsunuz vicdanınız rahat mı? Bu adamı böyle küçük düşürüyorsunuz içiniz rahat mı? Bunu buraya yazdın ama vicdanın rahat mı bunu böyle yaparken diye sorar mısınız ona” dedi.

“BENİ KOMŞULARA KARŞI REZİL EDİYOR”

Erdem, durumu adalete intikal ettirdiğini belirterek, “Adaletin kestiği parmak acımaz. Benim istediğim şeyi verecek diye bir şey yok. Adaleti var, usulü var. Mahkeme var orada. Mahkeme beni kayıracak değil ki. Mahkemeye verdim. Beni komşulara karşı rezil ediyor. Avukata verdim, mahkemeye gideceğiz. Mahkeme ne derse ben ona razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz” diye konuştu.

“ONU ÇOK KOLLADIM, KİRAYI HİÇ ARTIRMADIĞIM YILLAR OLDU”

“Kimin ne kadara oturduğu beni ilgilendirmez” diyen Erdem, “Mahkemeye gideceğiz karar belli olacak. Devletin verdiği rayiç bedelden hep eksik aldım. O çalışıyor, üretiyor ben de hep biraz daha az alayım dedim. Onu çok kolladım, kirayı hiç artırmadığım yıllar oldu. İsterse her tarafa yazsın. Bu iş mahkemelik iş. Adalet ne derse o olur” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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