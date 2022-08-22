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2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

22.08.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 81 ile yapılacak olan sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili kira öder gibi ev sahibi olunacağı ifade edilmişti. TOKİ hakkında yapılan son açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Peki 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak ve TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. TOKİ 81 il konut projesi başvurusu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.’ demişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.’ dedi.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM AÇIKLADI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İnşaat maliyetlerine önemli oranda devlet desteği verilecek. Konutlar, asgari ücretli ailelerin ulaşacağı fiyat ve ödeme koşullarında satışa çıkacak” dedi. Hiç evi olmayan vatandaşların bu projelere başvuru yapabileceğini söyleyen Bakan Kurum, 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacağını dile getirdi.

Proje kapsamında 81 ilde konut üretilirken, en çok merak edilen konulardan biri hangi şehirde kaç konut olacağı. Bu soruya yanıt veren Bakan Kurum, şunları söyledi: “Valiliklere bir yazı göndererek sosyal konut ihtiyaçlarını sorduk. İllerdeki talebe göre konut sayıları belirlenecek. Talep nerede fazla ise orada adet artacak.” İstanbul’da konut üretimi noktasında arsa sorunu yaşandığına değinen Kurum, buna rağmen talebin yüksek olduğu İstanbul’da da projeler geliştirileceğini ekledi.

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