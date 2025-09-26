250 bin kişi taşındı! Sebebi ise ne kira fiyatı ne ev sahibi... Son 3 yılda yüzde 400 zamlanmıştı

Ne ev sahibi ne de kira miktarı, kiracıların yeni çilesi aidat miktarları. Kiracının, bu yıl kirası çok yükselmeyip düşük kalsa da aidat öyle bir seviyelere geliyor ki kiradan fazla aidat ödemek zorunda kalıyor. Hızla yükselen konut aidatları bütçeleri zorlayınca birçok kiracı da lüks sitelerden mütevazi apartman dairelerine yöneldi. Bu durum sadece şehir içi değil, şehirler arası göçü de hareketlendirdi.

1 YILDA 250 BİN KİŞİ TAŞINDI

Araştırmalara göre İstanbul'da 2025 yılının ilk yarısında 117 bin kişi aidat yükünden kurtulmak için evinden ayrıldı.

Benzer bir durum diğer büyükşehirlerde de yaşanırken, toplamda 250 bin kişinin aynı sebepten evini değiştirdiği ortaya çıktı.

YÜZDE 455'LİK ARTIŞLA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Show Haber'de yer alan habere göre; son üç yılda en yüksek aidat artışı yüzde 455'le Muğla'da gerçekleşti. Muğla'yı yüzde 349'la İstanbul, yüzde 361'le Ankara, yüzde 354'le İzmir takip ediyor.

ORTALAMA AİDAT FİYHATLARI NE KADAR?

2025 yılı ortalama aidat fiyatları ise şöyle:

Muğla: 8 bin 710 TL

İstanbul: 6 bin 629 TL

Ankara: 5 bin 49 TL

İzmir: 4 bin 919 TL