FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama

300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama

25.10.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın duyurduğu, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni konut desteği gündem olmuştu. Konut destek programı kapsamında hane başına 300 bin TL destek verileceği açıklanırken destekten, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların faydalanabileceği aktarılmıştı. Bakan Yanık'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” demişti. Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirmişti. Son olarak Bakan Yanık'tan "18 yaşından küçük en az 3 çocuk" şartıyla ilgili bir açıklama geldi.

"YANLIŞ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Bakan Yanık açıklamasında "Eşi Vefat Etmiş Sosyal Yardım Faydalanıcısı Kadınlara Yönelik Konut Desteğimiz ile alakalı aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 24 Ekim Pazartesi günü duyurduğumuz Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında, 2.023 adet konut temini ile toplamda 607 milyon TL bütçe ayırarak hane başına 300 bin TL destek vereceğimizi açıklamıştık. Söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında olmak kaydıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini duyurduk. Başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere yerel yönetimler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilecek bu programa dair bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_da662f6085a7848c8a8eb9bd6d460315

"ÇOCUĞU OLMAYAN KADINLARI SOSYAL KORUMA MEKANİZMALARINDAN MAHRUM BIRAKMAYI DEĞİL..."

Bakan Yanık açıklamasının devamında "Tüm sosyal desteklerimizde ve yardımlarımızda öncelikli şart, başvuruların 3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı olmalarıdır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik bu programımız da arz odaklı sosyal politikalarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hane ziyaretleri sonucu oluşturulmuştur. 49 başlıkta yürüttüğümüz sosyal desteklerimizin her biri farklı kriterlere bağlı olup böylece daha kapsayıcı ve etkin bir şekilde vatandaşlarımızla buluşmaktadır. Söz konusu programımızda da hanedeki ihtiyaçlı sayısının çokluğuna göre bir düzenleme yapılmıştır. Programımız sahadan aldığımız veriler ışığında bundan sonra da gittikçe genişleyecek şekilde planlanmıştır.
Mevcut kriterlerle ilk etapta daha fazla bireyi (anne ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar) refaha ulaştırmayı ve çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu yaklaşım, çocuğu olmayan kadınları sosyal koruma mekanizmalarımızdan mahrum bırakmayı değil, bilakis yoğun ihtiyaç gruplarından başlayarak kademe kademe gruplara hizmet sunmayı ifade etmektedir. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe ürettiğimiz refahı, hayata geçirdiğimiz sosyal hizmet ve sosyal destek programlarımızı, milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği! Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği!

İŞTE EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİNİN DETAYLARI VE ARANILAN ŞARTLAR

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaşmıştı:

“Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz.”

Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV’mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

ARANAN ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE:

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı yapılacak konutlardan faydalanabilmek için;
•T.C. vatandaşı olmak
•3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak
•Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,
•Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,
•Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ucuz konutta beklenen gün geldi!Ucuz konutta beklenen gün geldi!
Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!
Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklamaAsgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık konut

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Cristiano Ronaldo için sürpriz karar! Formayı giyip antrenmana bile çıktı...

Cristiano Ronaldo için sürpriz karar! Formayı giyip antrenmana bile çıktı...

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Türk Lirası için tarihi adım! Test aşamasında...

Türk Lirası için tarihi adım! Test aşamasında...

İşte Türkiye’nin ‘Deli’si kamikaze İHA! İlk kez görüntülendi!

İşte Türkiye’nin ‘Deli’si kamikaze İHA! İlk kez görüntülendi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.