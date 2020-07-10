359 TL taksitle ev alma fırsatı! TOKİ başvuru sürecindeki TOKİ projeleri!

TOKİ 2020 yılı için gerçekleştireceği projelerle alakalı başvurulara devam ediyor. Pek çok farklı ilde gerçekleşecek projelerle alakalı olarak TOKİ şu an başvuruları topluyor. Hemen ardından kura çekilişiyle konut sahipleri belirlenecek ve ödeme süreci planlanacak. Farklı illerdeki 14 proje için TOKİ başvuru 2020 yılı için devam ediyor. TOKİ 100 bin konut nerelerde yapılacak?

TOKİ projeleri 2020

Rize Merkez Hamamderesi

Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesinde bulunan 759 konut ve iş yeri içinde ikisinin satışı halen devam ediyor. Satışlar açık satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Projedeki iş yerleri 500 metrekareden başlıyor. Fiyatlar ise 2 milyon 76 bin 700 TL’den başlıyor.

Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesinde bulunan 759 konut ve iş yeri içinde ikisinin satışı halen devam ediyor. Satışlar açık satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Projedeki iş yerleri 500 metrekareden başlıyor. Fiyatlar ise 2 milyon 76 bin 700 TL’den başlıyor. Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi

Malatya’daki Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan 1. etap kentsel dönüşüm projesinde yer alan 383 konut ve 6 dükkan kapsamında üretilecek olan 350 tane konutun satışı gerçekleşecek. Başvuru bedeli ise 2.000 TL olarak düşünülüyor. 1+1, 1+2 ve 3+1 şeklinde konutların bulunduğu projenin fiyatları 164.209 TL’den ve 752 TL taksit ile başlıyor.

Malatya’daki Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan 1. etap kentsel dönüşüm projesinde yer alan 383 konut ve 6 dükkan kapsamında üretilecek olan 350 tane konutun satışı gerçekleşecek. Başvuru bedeli ise 2.000 TL olarak düşünülüyor. 1+1, 1+2 ve 3+1 şeklinde konutların bulunduğu projenin fiyatları 164.209 TL’den ve 752 TL taksit ile başlıyor. Trabzon Yomra

Trabzon Yomra’daki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 511 konutun 14’ü satışa sunuldu. Konutların başvuru süreci bugün bitiyor. Fiyatları ise 228.952 TL’den başlıyor. Kura tarihi ise 17 Temmuz olacak.

Trabzon Yomra’daki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 511 konutun 14’ü satışa sunuldu. Konutların başvuru süreci bugün bitiyor. Fiyatları ise 228.952 TL’den başlıyor. Kura tarihi ise 17 Temmuz olacak. Ankara Sincan Saraycık 2. Bölge

TOKİ Ankara projeleri 2020 yılında Saraycık kentsel projesi de bulunuyor. Ankara Sincan’da bulunan Saraycık mahallesindeki kentsel dönüşüm projesinin 2. bölge 2. etabı kapsamında 891 konutun 212’si kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre konut seçme imkanıyla açık satışa sunulacak. Konut seçenekleri arasında 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar bulunuyor. Fiyatlar 169.959 TL’den, taksitler ise 1.062 TL’den başlıyor.

TOKİ Ankara projeleri 2020 yılında Saraycık kentsel projesi de bulunuyor. Ankara Sincan’da bulunan Saraycık mahallesindeki kentsel dönüşüm projesinin 2. bölge 2. etabı kapsamında 891 konutun 212’si kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre konut seçme imkanıyla açık satışa sunulacak. Konut seçenekleri arasında 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar bulunuyor. Fiyatlar 169.959 TL’den, taksitler ise 1.062 TL’den başlıyor. Ankara Yapracık 13. Bölge

TOKİ Ankara projeleri arasında bulunan bir diğer TOKİ 2020 projesi ise Yapracık 13. bölge. Proje kapsamında üretilen 12 konut, kurasız, ön şart olmadan ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunulacak. Yapracık projesi, 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13. ve 14. bölgelerden oluşuyor. Proje kapsamında 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar bulunuyor. Fiyatlar 128.369 TL’den başlarken taksitler de 802 TL’den başlıyor.

TOKİ Ankara projeleri arasında bulunan bir diğer TOKİ 2020 projesi ise Yapracık 13. bölge. Proje kapsamında üretilen 12 konut, kurasız, ön şart olmadan ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunulacak. Yapracık projesi, 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13. ve 14. bölgelerden oluşuyor. Proje kapsamında 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar bulunuyor. Fiyatlar 128.369 TL’den başlarken taksitler de 802 TL’den başlıyor. Ankara Sincan Saraycık 3. Bölge

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Saraycık mahallesinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesinin 3. bölge ve 2. etabı kapsamında yer alan 502 konutundan 212 tanesi kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların bulunduğu projede fiyatlar 169.959 TL’den başlarken taksitler ise 1.062 TL’den başlıyor.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Saraycık mahallesinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesinin 3. bölge ve 2. etabı kapsamında yer alan 502 konutundan 212 tanesi kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların bulunduğu projede fiyatlar 169.959 TL’den başlarken taksitler ise 1.062 TL’den başlıyor. Ankara Sincan Saraycık 3. Bölge 1. Etap

Saraycık mahallesindeki projenin 3. bölge ve 2. etap kapsamında yer alan 541 konutunun 212’si kurasız, ön şart olmadan ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. Evler 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olurken fiyatlar da 169.959 TL’den başlıyor. Taksitler de 1.062 TL’den başlıyor.

Samsun Vezirköprü Nalbantlı

Samsun’da bulunan Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi içinde, 505 konutun 126 tanesi TOKİ tarafından kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre konut seçme ve alma olanağıyla açık satışa sunulacak. Konutlar, hem alt gelir hem de orta gelir grubuna hitap edebiliyor. 3+1 şeklindeki konutların fiyatları 256.130 TL ve 1.280 TL taksitten başlıyor. Alt gelir grubu için olan projede ise fiyatlar 158.792 TL’den başlarken taksitler ise 776 TL’den başlıyor.

Samsun’da bulunan Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi içinde, 505 konutun 126 tanesi TOKİ tarafından kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre konut seçme ve alma olanağıyla açık satışa sunulacak. Konutlar, hem alt gelir hem de orta gelir grubuna hitap edebiliyor. 3+1 şeklindeki konutların fiyatları 256.130 TL ve 1.280 TL taksitten başlıyor. Alt gelir grubu için olan projede ise fiyatlar 158.792 TL’den başlarken taksitler ise 776 TL’den başlıyor. Denizli Acıpayam Oğuz

Denizli ilinin Acıpayam Oğuz mahallesindeki 440 konutun 161 tanesi TOKİ tarafından kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. Satışı yapılan tüm konutların 3+1 olduğu projede fiyatlar 234.776 TL’den başlarken taksitler de 1.173 TL’den başlangıç gösteriyor.

Denizli ilinin Acıpayam Oğuz mahallesindeki 440 konutun 161 tanesi TOKİ tarafından kurasız, ön şartsız ve başvuru önceliği esasına göre seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. Satışı yapılan tüm konutların 3+1 olduğu projede fiyatlar 234.776 TL’den başlarken taksitler de 1.173 TL’den başlangıç gösteriyor. Denizli Acıpayam Oğuz

Denizli’deki Oğuz mahallesinde bulunan projenin 440 konutunun 39 tanesi TOKİ tarafından kurasız, ön şartsız olarak ve başvuru önceliği esasına dayanılarak seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. Tamamının 2+1 olduğu konutların fiyatları 162.174 TL’den başlarken taksitler de 792 TL’den başlıyor.

Denizli’deki Oğuz mahallesinde bulunan projenin 440 konutunun 39 tanesi TOKİ tarafından kurasız, ön şartsız olarak ve başvuru önceliği esasına dayanılarak seçme imkanıyla açık satışa sunuluyor. Tamamının 2+1 olduğu konutların fiyatları 162.174 TL’den başlarken taksitler de 792 TL’den başlıyor. Trabzon Beşikdüzü

Trabzon’daki Beşikdüzü kentsel dönüşüm projesinde 1. etap ve 2. bölgede bulunan 142 konut ile 51 dükkanın içinden 25 tane 2+1 ve 3+1 şeklindeki konut satışa sunuluyor. Kura tarihi 17 Temmuz olurken konut fiyatları 265.055 TL’den başlıyor.

Trabzon’daki Beşikdüzü kentsel dönüşüm projesinde 1. etap ve 2. bölgede bulunan 142 konut ile 51 dükkanın içinden 25 tane 2+1 ve 3+1 şeklindeki konut satışa sunuluyor. Kura tarihi 17 Temmuz olurken konut fiyatları 265.055 TL’den başlıyor. Kars Merkez

Kars merkezde yer alan 698 konutun 9 tanesi kurasız, ön şart olmadan ve başvuru önceliği esasına göre açık satışa sunuluyor. 2+1 ve 3+1 şeklinde konutların fiyatları 106.000 TL’den başlarken taksitler de 533 TL’den başlangıç gösteriyor.

Kars merkezde yer alan 698 konutun 9 tanesi kurasız, ön şart olmadan ve başvuru önceliği esasına göre açık satışa sunuluyor. 2+1 ve 3+1 şeklinde konutların fiyatları 106.000 TL’den başlarken taksitler de 533 TL’den başlangıç gösteriyor. Kütahya Emet

Kütahya Emet’te bulunan 4. etap ve alt gelir grubu kapsamında 219 konutun 28’i satışa sunuluyor. 2+1 konutların başvuru bedelleri 1.000 TL. Projenin 3+1 dairesinin 27 tanesi de satış kapsamında yer alıyor. 3+1 konutların başvuru bedeli ise 2..00 TL olarak belirlendi. Kütahya projesinde fiyatlar 107.731 TL’den başlarken taksitler ise 359 TL’den başlıyor.

TOKİ başvuruları ne zaman 2020?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2020 TOKİ başvuruları ne zaman sorusuna da cevap arıyor. Rize Merkez Hamamderesi iş yeri başvuruları 1 Temmuz ile 30 Eylül arasında banka şubeleri aracılığıyla kabul ediliyor. Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesindeki kentsel dönüşüm projesinin başvuru süreci 20 Temmuz’da sonlanıyor. Kuralar 25 Temmuz’da çekilecek. Samsun Vezirköprü Nalbantlı projesinin açık satış tarihleri 8 Haziran ile 30 Eylül arasında olacak.

Ankara Yapracık projesi, 16 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında açık satış usulüyle satılacak. Deniz Acıpayam Oğuz mahallesindeki 3+1 konut projesi ise 1 Temmuz ile 30 Eylül arasında açık satışa sunuluyor. Trabzon Beşikdüzü projesinin TOKİ konutları son başvuru tarihi bugün. Kars Merkez’deki TOKİ projesinin açık satışı 20 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Ankara’daki Sincan Saraycık mahallesinde bulunan kentsel dönüşüm projesinin 3. bölge 1. etap başvuruları 30 Eylül’de bitiyor. Denizli Oğuz mahallesindeki 2+1 konutlar 13 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında açık satışa sunulacak. Kütahya Emet projesinin son başvuru tarihi 16 Temmuz olurken kuralar ise 18 Temmuz’da çekilecek.

TOKİ ev almak için nereye başvurulur?

TOKİ başvuruları yetkili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Aylık hane halkı geliri net en yüksek 5.500 TL olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi oluyor. TOKİ kura sonuçları açıklandıktan sonra da hak sahipleri ile sözleşme imzalanıyor.

