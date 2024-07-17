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4 ayın en düşük seviyesi! ABD'de mortgage faizi yüzde 6,87

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 17:26
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,87 ile mart ayından bu yana en düşük seviyesine inerken, mortgage başvuruları yüzde 3,9 arttı.

4 ayın en düşük seviyesi! ABD'de mortgage faizi yüzde 6,87

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 3,9'luk artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 15 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7'den yüzde 6,87'ye gerileyerek mart ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,63'ten yüzde 6,49'a indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, enflasyonun soğuduğuna dair işaretlerin etkisiyle ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitme ihtimalinin artmasıyla geçen hafta gerilediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
faiz abd
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