'5-6 aydır fiyatlar yerinde duruyor! Hiç olmadığı kadar...' Arsa alacaklar için net konuştu

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı artış gösterirken arsa satışlarıysa merak konusu oldu. Peki, yatırımcılar bu süreçte nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

A Haber'de yer alan habere göre, gayrimenkul uzmanı Burak Susuz, "Şu andaki piyasa aslında gayrimenkul yatırımcıları için tam alım zamanı" dedi. Son zamanlarda yatırımcıların ilk duraklarından biri arsa alımı olmuştu. Peki, arsada fiyatlar sabitlendi mi? Yatırımcıyı neler bekliyor?

"FİYATLAR HİÇ OLMADIĞI KADAR SABİT BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Susuz "Biz herkes sattığı zaman yeri almamız lazım. Herkesin aldığı zaman da yerimizi satmamız lazım. Bu da yatırımcılar işte burada bir fırsat sunmuş oluyor. Şu anda bu bölgelerde bazı projelerde maliyetine satışlar var. O yüzden yatırımcıların bunları iyi kollaması gerekiyor. Gayrimenkulde arazi konusunda da şu anda fiyatlar normalde kışın alırdınız yazın fiyatlar artardı. Şu an 5-6 aydır fiyatlar aynı yerinde duruyor. Bu da demek ki alım zamanı için en doğru zamandayız. Aslında bu işi şöyle düşünebiliriz. Bugün yatırım yapanlar yarını garantiliyorlar. Çünkü şu anda fiyatlar hiç olmadığı kadar sabit bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.

"ALIRKEN ÖNCE YOL HARİTAMIZI ÇİZMEMİZ LAZIM"

Yatırım tercihleri arasında arsa da bulunuyor. Peki, uzmanlar arsa hakkında neler söylüyor? Susuz "Arsa alırken aslında ilk önce kendi yol haritamızı bir çizmemiz lazım. Biz ne istiyoruz? Bizim bugün arsayı aldığımız zaman hemen bir konut ihtiyacımız mı var yoksa biz yatırım mı istiyoruz ya da ikisini bir arada mı istiyoruz? Eğer hem yatırım hem konut alanında ihtiyacınız varsa o zaman hem bütçenizi biraz daha yükseltmeniz gerekiyor hem de şartlarınızı biraz daha değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü kısıtlı bölgelerde yer bakmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"KAR ORANINIZ DAHA YÜKSEK OLABİLİR"

Gayrimenkul uzmanı Burak Susuz, yatırım yapmak isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Susuz "Yatırım diyorsanız bu sizin görmediğiniz bir yer bile olabilir veya işte bugün etrafında yerleşme alanı olmayıp yarın öbür gün yerleşim alanı potansiyeli yüksek olan yerler olabilir. O yüzden bu kriteri yolda en başında kendinize belirlerseniz yarın öbür gün kar oranınız daha yüksek olabilir" dedi.