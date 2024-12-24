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50 bin TL veren var! Kiradan çok ondan dert yanıyorlar... 2025'te yine yükselecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 09:04
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Ev fiyatları, kira fiyatları yükseldi ancak bazı bölgelerde vatandaşlar kiradan çok, yüksek aidatlardan dert yanıyor. Bazı bölgelerde aidatlar 50 bin TL'yi bulurken 2025 yılıyla birlikte aidatların da yükselmesi bekleniyor. Peki, fahiş zamlara karşı ne yapmalı? Vatandaşın bu konuda hakları neler? İşte detaylar...

50 bin TL veren var! Kiradan çok ondan dert yanıyorlar... 2025'te yine yükselecek

Milyonlar asgari ücrete kilitlenmişken yeni yılda birçok kalemde artış bekleniyor. Bunlardan bir tanesi de site aidatları. Ancak bazı sitelerin aidatları asgari ücretteki muhtemel artış oranından da yüksek. Bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu belirtiliyor.

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KONUT AİDATI NE KADAR?

TV100'de yer alan habere göre; aidatlar, Beşiktaş bölgesinde 50 bin TL, lüks sitelerde ortalama 12 bin TL ile 20 bin TL aralığında değişiyor. Bazı yerlerde aidat kirayı geçiyor. Yüksek enflasyon sonrası ev fiyatlarıyla birlikte sadece kiralar değil, aidat fiyatları da yükselişe geçti. Hatta bazı bölgelerde kiracılar kiradan çok aidatlardan dert yanmaya başladı.

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Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Aidatlar toplanıyor ama hiçbir karşılığını göremiyoruz" şeklinde konuştu.

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AİDAT FİYATLARININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Şimdi gözler 2025'te. Asgari ücretle birlikte çalışan, malzeme ve enerji maliyetleri artacak. Buna bağlı olarak da özellikle büyükşehirlerde aidat fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

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FAHİŞ ZAMLAR KARŞISINDA NE YAPMALI?

Bazı bölgelerde zaten aidatlar kirayı bile geçiyor. Aidatlar 10 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL hatta 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, fahiş zamlar karşısında ne yapmak gerekiyor?

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Avukat Zafer İşeri "Binada toplantıya katılarak yeni dönem bütçesini görmeli, giderlerin ne olduğunu tespit ettikten sonra buna uygun bir şekilde aidat kararlaştırılması yönünde oy kullanmalıdır" dedi. Aksi halde buna itiraz etmek mümkün olmuyor. İşeri "Aidatın ne miktarda ve ne şekilde toplanacağına kat malikleri kurulu karar veriyor. Yasayla getirilmiş bir üst sınır söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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