500 bin konutta 4 ilin kura tarihleri belli oldu: Ankara ve İzmir de var

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili ayrıntıları dikkatle takip ediyor. Son olarak 4 ilin daha kura takvimi belli oldu. Yeni listede Ankara ve İzmir de var. İşte yeni haftada 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar...

Sosyal medya hesabından 500 bin konut kura takvimi ile ilgili paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimlerinde sona geliyoruz.

Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.

Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da kura heyecanı var.

71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız"

500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Paylaşılan kura tarihlerine göre 2 - 8 Mart 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

3 Mart Salı: Ankara

4 Mart Çarşamba: Muğla

6 Mart Cuma: İzmir - Hatay

Yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.