Kuşadası’nın simge oteli konkordato sürecinde

Ekonomim'de yer alan habere göre, Kuşadası’nda uzun yıllardır turizm sektörüne hizmet veren ve ilçenin önemli konaklama tesisleri arasında gösterilen 326 odalı Ladonia Hotels Adakule için konkordato süreci başlatıldı. Otelin mahkemeye yaptığı başvurunun ardından alınan karar, turizm camiasında ve ilçede dikkat çekti.

MAHKEME KONKORDATO SÜRECİNİ BAŞLATTI

Kuşadası’nın önde gelen otellerinden biri olarak bilinen Ladonia Hotels Adakule’nin konkordato talebi mahkeme tarafından değerlendirildi. Karar doğrultusunda tesis için konkordato süreci resmen başladı. Yıllardır yerli ve yabancı turistleri ağırlayan otel, bölgenin sembol turizm yatırımları arasında yer alıyordu.

TURİZM SEKTÖRÜNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

326 odalı tesis, geçmiş yıllarda Almanya’nın önemli tur operatörlerinden Öger Tur tarafından da işletilmişti. Otelin konkordato başvurusunda bulunması, Kuşadası turizmi açısından dikkat çeken gelişmeler arasında değerlendirildi.

FAALİYETLERİN DURMASI ANLAMINA GELMİYOR

Konkordato kararı, şirketlerin faaliyetlerini tamamen sonlandırdığı anlamına gelmiyor. Süreç kapsamında işletmenin mali yapısının yeniden düzenlenmesi, borçlarının belirlenen plan doğrultusunda ödenmesi ve ticari faaliyetlerine devam etmesi hedefleniyor.