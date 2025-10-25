500 bin sosyal konut projesinin detayları açıklandı! Ödeme planından, teslim tarihine kadar her şey belli oldu...

Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Buna göre, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle site aidatı öder gibi ev sahibi olabilecek. Uygulamada emeklilere, üç çocuklu ailelere ve gençlere öncelik verilecek.



Konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde:



Konutlar ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Konutlar, yüzde 10 peşinat ile 240 aya kadar vadeyle satışa sunulacak.

İstanbul'un her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ayrıca Ankara’ya 30 bin konut, İzmir’e 21 bin konut, Bursa, Gaziantep ile Konya’ya 13 bin konut, Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin konut yapılacak.



ÖNCELİK TANINACAK

Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.



Konutlar 1+1 ve 2+1 evlerden oluşacak. Binalar yatay mimariye göre tasarlanacak.

BAŞVURULAR KASIM'DA

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 arasında Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.



TESLİMATLAR NE ZAMAN?

İlk teslim tarihi, 2027 yılının Mart ayı olarak planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma şartı bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

TOKİ'NİN KİRALIK KONUT UYGULAMASI İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık konut uygulamasının şimdilik sadece İstanbul’da başlatılacağını açıkladı.

Buna göre TOKİ eliyle kurulacak kiralama modelinde, İstanbul’da 15 bin konutun kiralanması hedefleniyor. Kiralık Sosyal Konutlarda öncelik; işçi ve memurlar, asgari ücretli aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri olacak.



Kontenjanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kiralık konutlar, bölgedeki rayiç bedelin yarısına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Kiralık konutlar, sözleşme süresi sonunda tahliye ve bakım işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden kiraya verilecek.