500 bin sosyal konutta 7 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konut için kura takvimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kura takvimi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekim takvimine dair 7 il için tarihleri duyurdu.
Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"16 ilimiz tamam.
Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak.
Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız.
1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak"
Buna göre 12-18 Ocak 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:
Gümüşhane - Bayburt: 12 Ocak Pazartesi
Artvin - Rize: 15 Ocak Perşembe
Erzurum - Malatya: 17 Ocak Cumartesi
Erzincan: 18 Ocak Pazar
Açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum