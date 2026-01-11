FİNANS

500 bin sosyal konutta 7 ilin kura tarihleri belli oldu

81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekim takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konutta kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak" ifadelerini kullandı. İşte kura takvimine göre o iller ve kura çekim tarihleri...

Hande Dağ

500 bin sosyal konut için kura takvimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kura takvimi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekim takvimine dair 7 il için tarihleri duyurdu.

"16 İLİMİZ TAMAM! BU HAFTA 7 ŞEHRİMİZDE DAHA KURA HEYECANI YAŞANACAK"

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"16 ilimiz tamam.

Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak.

Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız.

1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak"

Buna göre 12-18 Ocak 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

Gümüşhane - Bayburt: 12 Ocak Pazartesi
Artvin - Rize: 15 Ocak Perşembe
Erzurum - Malatya: 17 Ocak Cumartesi
Erzincan: 18 Ocak Pazar

Açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.

