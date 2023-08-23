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  4. 8 aydır neredeyse tek bir kredi bile kullandıramadılar! Konutta yüksek kredi faizlerine Merkez Bankası el atıyor: ‘Yüzde 80’ini karşılıyordu, şimdi yüzde 30’lara düştü…’

8 aydır neredeyse tek bir kredi bile kullandıramadılar! Konutta yüksek kredi faizlerine Merkez Bankası el atıyor: ‘Yüzde 80’ini karşılıyordu, şimdi yüzde 30’lara düştü…’

23.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk evini alacak vatandaşlar için 1.20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi çalışmaları ev almak isteyenleri ve emlakçıları heyecanlandırdı. Kredinin verilmesiyle piyasanın canlanacağını söyleyen Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, neredeyse 7-8 aydır tek bir kredi bile kullanamadıklarını ifade ederek, “Normalde eskiden bir dairenin fiyatının yüzde 80'ini kredi olarak çekebilirdik ancak şimdi ise bu rakam yüzde 30'lara, 40'lara kadar düştü” dedi.

8 aydır neredeyse tek bir kredi bile kullandıramadılar! Konutta yüksek kredi faizlerine Merkez Bankası el atıyor: ‘Yüzde 80’ini karşılıyordu, şimdi yüzde 30’lara düştü…’

İlk evini alacak vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası çalışmalarınca 180 ay vadeli ve 1.20 faizli konut kredisi yürürlüğe giriyor. Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, yeni açıklamalar doğrultusunda çalışmaların tamamlanmasını bekliyor. Yapılacak çalışmayla birlikte konut arzının artması beklenirken, emlakçılar da sabırsızlıkla gelecek güzel haberi bekliyor.

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"BU KREDİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAKTIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, şu anda gayrimenkul sektörünün sıkıntılı günler yaşadığını söyledi. 2023'ün yarısının geçmesine rağmen sektörde halen durağanlık olduğunu kaydeden Canpolat, "Hükümetin bu çalışmasını çok olumlu buluyoruz. Çünkü inanın satışlar yok denecek kadar durmuş durumda. Yabancı satışları yok denecek kadar az. 1.20 faiz oranıyla, 180 aylık bu konut kredisi inanın gayrimenkul sektörüne bir can suyu olacaktır ve piyasaları hareketlendirecektir" diye konuştu.

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"BANKALARIN FAİZLERİ ÇOK YÜKSEK"

Ev fiyatlarıyla ilgili yüzlerce, binlerce şikayet aldıklarını vurgulayan Canpolat, "En büyük şikayetlerden bir tanesi kiracı ile ev sahiplerinin anlaşmazlıkları. İnanın öyle bir duruma gelmişiz ki mevcutta oturan 3 bin, 3 bin 500 olan kiralıklar ev sahipleri tarafından aynı binada evler 15-20 bin liraya verildiği için kiracılarını çıkartmaya çalışılıyor. Bu durumda ister istemez kiracı ile mülk sahibi arasında kavgalar oluyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekir. Eğer böyle devam ederse önümüzdeki günlerde daha içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Fiyatların yüksekliği söz konusu. Bunun da sebebi şuna bağlanıyor. Biz gayrimenkul alırken bankalardan krediler kullanarak alırız. Biz son 7-8 aydır neredeyse bir tek kredi bile kullandıramadık. Kullandırsak bile faiz oranları çok yüksekte ve az miktarda kredi çıkıyor. Normalde eskiden bir dairenin fiyatının yüzde 80'ini kredi olarak çekebilirdik ancak şimdi ise bu rakam yüzde 30'lara, 40'lara kadar düştü. Bu yüzden de insanların o kadar gücü yok. Metropollerde 1+1'lerin fiyatı 1,5, 2 milyon lira olmuş. 2+1, 3+1'leri konuşmak dahi istemiyorum. Bu anlamıyla piyasa zor durumda" şeklinde konuştu.

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"10 BİN LİRAYA 1+1 EV BULAMIYORUZ"

Kira fiyatlarının da uçtuğunun altını çizen Canpolat, "Mersin gerçekten bir cazibe merkezi. Mersin Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Ortadoğu'dan ciddi bir göç aldı. Çok yakında yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin ardında da binlerce kişi yine o bölgelerden Mersin'e geldi. Tabi böyle bir durumdan dolayı kentte ciddi bir yoğunluk oldu. Şimdi bakıyoruz 2 tane kiralık ev var, 20 kiracı var. Hal böyle olunca biz şu anda 1+1'leri 10 bin liraya, 2+1'leri 13-15 bin liraya, 3+1'leri 20 bin liraya, 4+1'leri 25-30 bin liraya bulamıyoruz. Sahil bandında, sezonluk, aylık kiralar 30 bin liranın altında göremiyoruz. İster istemez bu da Mersin'deki yaşayan yerleşik halkı ciddi anlamda etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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Konut kredisi

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