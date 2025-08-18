8 yıllık yasak kalktı! 'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama... Fiyatları aşağıya çekecek '3 bin liraya inecek'

Stüdyo dairelerinin yapımına 2017 yılında yasaklanmıştı. Ancak, yeni düzenleme ile bu yasak ortada kalktı. Öğrencilerin ve bekarların tercihi olan stüdyo dairelerin tekrar yapılacak olmasına ilişkin ise Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş konuştu.

"DAİRE SAYMIYORDUK"

EKOL TV'ye konuşan Kırmızıtaş, 8 yıl boyunca yasaklı kalınmasının nedeni olarak buralarda yaşayanların uygunsuz davranışları olduğunu işaret etti. Kırmızıtaş, şunları söyledi:

"Bazı vatandaşlar Türk aile sistemi için uygun olmadığını düşünürken, bir başkası ise '3+1'den aşağı daireyi biz daire saymıyorduk. Eğer Türk ise 1+0'da oturmamalı' diyerek tepkisini dile getirdi"

TALEP VAR

Kırmızıtaş, küçük metrekarelerde yaşamak isteyenlerin olduğunu ifade ederek, " Hem satılıkta avantaj hem kiralıkta avantaj" dedi. Kira fiyatlarını da olumlu bir etki oluşturabileceğini ifade eden Kırmızıtaş, öğrencilerin bu daireleri talep edeceğini aktardı.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Evrim Kırmızıtaş, yeni düzenlemenin kira fiyatlarını aşağı çekeceğinin altını çizdi. Kırmızıtaş, "1+1'ler 10 bin TL ise 1+0'lar 7-8 bin liraya 5 bin lira işlem görecek. Hatta bazı yerlerde 3 bin liraya kadar inecek" ifadelerini kullandı. Bu durumun kiralık rakamlarını otomatikman düşüreceğini vurguladı. Ayrıca, yastık altındaki parası veya doları olan yatırımcıların, 1+1 daireler yerine daha düşük fiyata sahip 1+0 dairelere yöneleceğini sözlerine ekledi.