Aidat bedeline yeni ev tutabilir... Tam 54.750 TL masraf biçildi! "Kişi başı özel güvenlik tutsam herhalde 54.750 TL'den daha ucuza mal edebilirim"

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul Üsküdar'da 3 sene önce bir ev tutan doktor ev sahibinin ve site yöneticisinin aidat beklentisi karşısında şaşkınlık geçirdi. 4 villadan oluşan küçük sitenin içinde bir ev tutan Doktor Burak Yalçın, ilk anlaştığında 20 bin TL'ye anlaşmış hatta sözleşmede de aidat bedeli yazılmamıştı.

HER ŞEY BİR SENE SONRA BAŞLADI

Yalçın, yaşadığı durumun absürtlüğünü 'Kapalı bir otoparkı yok, kapalı havuzu, saunası yok... Herhangi donanımı yok.' diyerek dile getirdi. Kiracı Yalçın'ın bu tepkisinin nedeni aidat fiyatının kira fiyatını geçmesiydi. Taşınmasının üzerinden bir sene geçmesinin ardından hem site yöneticisi hem de ev sahibi kiracıdan 500'er lira aidat parası toplamaya başladı.

BİRKAÇ AY ÖNCE 12.500 TL'YE ÇIKARTILMIŞTI

Ancak kiracı Yalçın'ın iddiasına göre bir görevliyle anlaşıldı ve o kişi de haftada 1 gün gelip sadece merdivenleri siliyordu. Bunun ardından Temmuz 2024 itibariyle aidatın tutarı 12.500 TL'ye çıkartıldı.

4 KATINDAN DAHA FAZLA

Bununla da kalmadı, kiracı evine gelen ihtarnameyle aidatının 54.750 TL'ye çıktığını öğrendi. Şaşkınlık yaşayan kiracı aidat bedelinin kira bedelini geçtiğini dile getirdi. Bu ütopik aidat bedelinin içinde ortak alanların bakımı, temizliği, aydınlatılması, bahçedeki ağıç ve bitkilerin sulaması ve budanması, ortak alanların güvenli temiz ve tertipli tutulması gibi giderler gösterildi. Toplam 219 bin TL tutarındaki gider göstergesi 4 villaya bölünerek aidat tutarı şeklinde iletildi.

"Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir"

Kiracı "Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir. Kişi başı özel güvenlik tutsam herhalde 54.750 TL'den daha ucuza mal edebilirim. Devletin aidat denetimine başlamasını istiyorum." şeklinde konuşup eve gelen ihtar kağıdıyla avukatıa gittiğini belirtti.