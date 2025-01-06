FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Aidat görüşmeleri başlarken TESKON Başkanı uyardı: Kiracılar tüm harcamalardan sorumlu değil

Aidat görüşmeleri başlarken TESKON Başkanı uyardı: Kiracılar tüm harcamalardan sorumlu değil

06.01.2025 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken uyarılarda bulundu. Sağır, "Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalı" sözlerini kullandı.

Aidat görüşmeleri başlarken TESKON Başkanı uyardı: Kiracılar tüm harcamalardan sorumlu değil

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocak ayında düzenlenen genel kurullar öncesi, apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bu yıl geçerli olacak asgari ücret artışının, özellikle personel giderlerini ciddi oranda yükselteceğine dikkati çeken Sağır, kat maliklerinin bütçe planlamalarında bu durumu dikkate alması gerektiğini bildirdi.

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ UYARISI

Sağır, personel haricinde tüketici fiyat endeksindeki artışın da sitelerin bu yıla ilişkin işletme bütçesindeki bakım, onarım, temizlik ve peyzaj gibi giderlerini etkileyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

temsili-konut-5

"Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor. Ayrıca maliyet artışlarına da hazırlıklı olmakta yarar var. Yeni düzenlemeyle, şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketiminde 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 lira) üzerindeki faturalar gerçek maliyetlere göre düzenlenecek. Ortak alan elektrik tüketiminin yüksek olması nedeniyle enerji giderleri artacak ve aidatlar yükselecek. Yönetim kurullarının yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemesi, tasarruf ve indirim fırsatlarından faydalanabilmesi için bağlı bulundukları elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize etmesi gerekiyor."

Genel kurul sürecinde denetim kurullarının atması gereken adımlara da değinen Sağır, geçen yıldan kasa bakiyesinde kalan aidatların 2025 yılı işletme bütçesinden mahsup edilerek yeni dönem aidatların maliklere yönetim planlarında yazıldığı gibi paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Sağır, kat maliklerinin, oturdukları konutların yönetim planlarını dikkatlice okumalarının ve haklarını korumalarının önemli olduğunun altını çizerek, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini anımsattı.

iStock-1141909704

KİRACILAR TÜM HARCAMALARDAN SORUMLU DEĞİL

Bu giderlerin bütçelemede unutulmasının ilerleyen aylarda büyük mali sorunlara yol açabileceğini belirten Sağır, "Demirbaş yatırımlarının maliyeti sadece kat maliklerinden karşılanabilir. Kiracılar, bu tür harcamaların sorumluluğu altında değildir. Kat maliklerinin bu ayrıma özen göstermesi önemlidir." diye konuştu.

Sağır, işletme bütçelerinde aidatlarla karşılanacak giderler ile demirbaş harcamalarının ayrı tutulması gerektiğini, bu durumun kiracıların sorumlu olmadığı kalemlerle ilgili yanlış uygulamaların önüne geçebildiğini aktardı.

Ortak alan sigortalarının zamanında yapılması gerektiğini de söyleyen Sağır, bu sigortaların ihmal edilmesinin, kat maliklerinin haklarını ve mülklerini riske atabileceğini ifade etti.

Sağır, aidatın aşırı yüksek olduğu düşünülen durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalı. Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakları var, bu tür durumlarda hukuki yardım alarak hareket edilmesi önem taşıyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
aidat konut aidatı ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! İsyan etti: Malından...

Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! İsyan etti: Malından...

Toplu ulaşıma zam toplantısında ilk karar

Toplu ulaşıma zam toplantısında ilk karar

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.