Ankara Sincan Saraycık kura çekilişi canlı izle: TOKİ Kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden iki tanesi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Bugün Ankara yapılacak iki çekilişten biri Sincan-Saraycık'taki 2300 konutluk proje için yapılacak. Çekiliş Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Salona gidemeyenler ise isimlerinin çıkması umuduyla kura çekilişini online canlı yayın ile izleyecek. 2+1 evlerin kura çekimi saat 10.00'da 3+1 evlerin kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.

ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

ANKARA SARAYCIK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 2+1 evler için 10.00, 3+1 evler için 14.00)

BAŞVURU DÖNEMİ DEVAM EDEN TOKİ PROJELERİ

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Keçiören; Bitlis’in Merkez; Balıkesir ili; Bursa’nın Orhaneli ilçesi; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, Çankırı’nın Orta, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

