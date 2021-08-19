Antalya, İstanbul ve İzmir'in en değerli arsa ve konutlarının olduğu ilçeleri belli oldu

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 9 arttığı Döşemealtı ilçesi oldu. Döşemealtı ilçesini, sırasıyla yüzde 2-5 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçesi izledi.

İSTANBUL'DA GAZİOSMANPAŞA ÖNDE

Türkiye genelinde ise Gaziosmanpaşa ilk sırada yer aldı. Gaziosmanpaşa'yı Esenler, Bağcılar, Beyoğlu, Başakşehir, Yalova merkez, Foça, Çiğli Selçuklu İlçeleri konut sahiplerine en çok kazandıran ilçeler olarak takip etti.

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Konut fiyatlarının temmuzda en çok arttığı ilçeler da zirve yapan Döşemealtı büyümeye devam ediyor. Arsa satma geleneğine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Çıplaklı ve Mellidağ Mahallelerinde 35 adet taşınmazın satış ihalesi düzenlendi.

Kaynak: İHA



