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En çok konut satılan iller arasında 11'inci sıraya yerleşti! İşte en az konutun satıldığı ilimiz

18.08.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Temmuz Ayı Konut Satış verilerine göre, Tekirdağ genelinde temmuz ayında 2 bin 458 konut satıldı. Tekirdağ satılan konut sayısında, 81 ilden 11’inci sıraya yerleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu il İstanbul olurken, en az olduğu iller ise sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

En çok konut satılan iller arasında 11'inci sıraya yerleşti! İşte en az konutun satıldığı ilimiz

2 bin 458 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3’ü Tekirdağ’da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 11. sırada yer aldı.

EN AZ KONUT SATIŞI ARDAHAN'DA

Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATILAN KONUT SAYISI 626

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 626 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,5 ile 3. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3’lük payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

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BİN 832 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 832 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı Yüzde 74,5. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,1’lik pay alarak 14. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve yüzde 16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 4 bin 492 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konut ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da 2 bin 458 konut satışının, 770’i ilk satış, bin 688’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki 107 bin 785 konut satışının 32 bin 672’si (Yüzde 30,3) ilk satış, 75 bin 113’ü ise (yüzde 69,7) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 2 bin 458 konut satışının 770’i (yüzde 31,3) ilk satış, bin 688’i ise (yüzde 68,7) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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