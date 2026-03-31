Apartmanlarda yeni dönem: ‘Borç listesi’ uygulaması tarihe karışıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, apartman ve site yönetimlerinin aidat borcu bulunan kişilerin bilgilerini ortak alanlarda paylaşması “kişisel veri ihlali” sayıldı. Uygulamaya devam edenler için idari yaptırım uyarısı yapıldı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ilke kararıyla, apartman ve site yönetimlerinde sıkça uygulanan “borç listesi asma” yöntemi hukuka aykırı bulundu. Karara göre, aidat ve benzeri borçlara ilişkin bilgilerin bina girişleri, asansörler ve ilan panoları gibi ortak alanlarda paylaşılması kişisel verilerin ihlali anlamına geliyor.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DE KULLANIYOR"

Kurul, bu tür alanların yalnızca bina sakinleri tarafından değil; ziyaretçiler, kuryeler ve diğer üçüncü kişiler tarafından da kullanılabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle isim, soyisim, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin bu alanlarda yer almasının, kişisel verilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması sonucunu doğurduğu belirtildi.

DOĞRUDAN VE SINIRLI BİLDİRİM VURGUSU

Kararda, apartman yönetimlerinin borç bilgilendirmesi yapmasının gerekli olduğu ancak bunun belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Buna göre bilgilendirmelerin, ilgili kişilere doğrudan iletilmesi; e-posta, mesajlaşma uygulamaları veya site yönetim sistemleri gibi daha sınırlı iletişim kanalları üzerinden yapılması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, paylaşımların ölçülülük ilkesine uygun olması ve mümkün durumlarda verilerin anonim hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

MEVCUT LİSTELER KALDIRILACAK

Kurul kararında, hali hazırda apartman ve sitelerde ortak alanlara asılı bulunan borç listelerinin kaldırılması gerektiği belirtildi. Uygulamanın sürdürülmesi halinde ise veri sorumluları hakkında idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.

resmi gazete borç aidat apartman
