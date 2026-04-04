Savaş TCMB'yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak

28 Şubat’ta başlayan savaş, ekonomi yönetiminin planlarını da alt üst etti. 2026’nın ikinci ayında başlayan savaş ile Merkez Bankası faiz indirimine ara verirken enflasyonda neler yaşanacağı merak ediliyor. Rezervlerde erime de yaşanırken gözler ilerleyen günlerde ekonomi yönetimin nasıl kararlar alacağına çevrildi.

Savaş TCMB'yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD İle İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaş 1 aydan daha uzun süredir devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler neticesinde ise ekonomi yönetimi çeşitli önlemler aldı. Geçtiğimiz Para Politikası Kurulu’nda faiz indirimine ara veren Merkez Bankası’nın ilerleyen günlerde nasıl hamleler yapacağı merak ediliyor.

Savaş TCMB yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak 1

2026 yıl sonu enflasyonu beklentisi Orta Vadeli Program’da yüzde 16, Merkez Bankası’nın Şubat enflasyon raporu toplantısında yüzde 18 olarak açıklanmıştı. Şu anda ise piyasada beklentiler yüzde 30'a yaklaşmaya başladı.

Dün Mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak açıklandı. Enerji fiyatlarına gelen zamların ise Nisan enflasyonuna yansıması bekleniyor. Bir yandan da gözler bankaların kredi ve mevduat faizlerinde son durumda.
Savaş TCMB yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak 2

YÜZDE 80’E DAYANIYOR

Savaş ile birlikte kredi faizleri de yükselişe geçti. Nefes’in haberine göre, 27 Şubat haftasında yüzde ortalama yüzde 56,79 olan ihtiyaç kredisi faizleri, geçen hafta yüzde 58,99'a yükseldi. Vergiler dahil edildiğinde kredilerde ihtiyaç kredisinde maliyetler yüzde 80'a dayandı. 1-3 ay vadede ortalama mevduat faizleri yüzde 44,38'den 46,59'a yükseldi.

Savaş TCMB yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak 3

Öte yandan Merkez Bankası’nın rezervleri de erimeyi sürdürüyor. Brüt rezervler bir ayda 55 milyar dolar düşüş kaydetti. Altın rezervleri ise 27 Mart haftasında 69,1 ton ile art arda ikinci sert düşüşünü yaşadı. Geçen haftaki kaybın 44,6 tonu altın-döviz takas (swap) işleminden, 25,5 tonu da satıştan kaynaklandığı hesaplandı.
Savaş TCMB yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak 4

7,5 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

TCMB'nin altın rezervi, altın satışı ve altın karşılığı TL ile döviz takas işlemleri sonucunda 20 Mart'ta sona eren haftada 49,3 ton gerileyerek yedi buçuk yılın en sert düşüşünü kaydetmişti.
Savaş TCMB yi de vurdu: 7,5 yılın en sert düşüşü! Karar 22 Nisan’da çıkacak 5

22 NİSAN’DA MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Rezervlerin erimesi ve savaşın devam etmesi durumunda ise 22 Nisan’daki PPK’da Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltebileceği tartışılmaya başlandı.

sadece finans verileriyle ülke idare edilirse .üretim isdihdam .kamu üretim kaynakları elden çıkarsa savunmayı bile ithal etmek zorunlu olur .gelecekle ilgili hiçbir proje yok mevcut varlıklar o da yok artık öyle gözüküyor bütün basın yazılı ekran paylaşım .hiç umut yok üretemiyor satamıyor kazanamıyor
sanki ne zaman tuttuki tahmınler şimdi savaşı bahane ediyorlar
korkmayın bi şey olmaz TÜİK var sorun yok
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

