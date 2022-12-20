FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...

Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...

20.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut piyasasında asgari ücret hareketliliği başladı. Emlakçılar, zam öncesi kiralık ve satılık daire fiyatlarının yüzde 30 arttığını belirterek, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor. Öte yandan İstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükseldi.

Emlak piyasasında yılsonu hareketliliği arttı. Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep arttı. Özellikle kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek kolları sıvadı. Kiralık ev bulma telaşına giren vatandaşlar, bir an önce ev bulmak istiyor. Ayrıca ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istiyor. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor.

Öte yandan emlakçılar çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, asgari ücret zammından önce hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının arttığını söyledi. Asgari ücret öncesi hızlı hareket etmek isteyen vatandaşlar konutlara talep gösterirken, emlakçılar bu dönemde kiralık daire arayanların istediklerini alamadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü kaydetti. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor.

konut9

BİR HAFTADA YÜZDE 20-30 ARTIŞ YAŞANDI

İstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü.

"EV ARAYANLAR ASGARİ ÜCRETTEN ÖNCE EV BULMAK İÇİN ELLİNİ ÇABUK TUTUYOR"

Emlak piyasasında yıl sonu hareketliliğinin arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"MAL SAHİPLERİ ASGARİ ÜCRETE GELEN ZAM ORANINDA ARTIŞ YAPMAK İÇİN BEKLİYOR"

Ev sahiplerinin de asgari ücretin açıklanmasını beklediğini söyleyen Başaran, “Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde” dedi.

Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Başaran, “Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda ufak artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü” açıklamalarında bulundu.

Kiralık ev arayanların yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Şu anda daire arayan vatandaşlar bir an önce ev bulma telaşına girdiler. Şu anda talep çok yüksek. Ev bulan vatandaşlar oluyor ancak biraz yüksek fiyatlardan kiralıyorlar. Asgari ücretin açıklanmasından sonra hem kiralık hem de satılık konutlarda bir yükseliş göreceğiz. Asgari ücrete gelen zam sonrası kiralık ve satılık konutlar da yüzde 20-30 bir artış görebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek. Konuya ilişkin olarak Başaran, şunları söyledi: “Emlak sektörüne iyi gelecek bir düzenleme. Bu durumunda belki de fahiş fiyatların önüne geçilecek. Bu çalışmayı olumlu buluyorum.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahliye kararında ‘usulsüz tebligat’ kararı: O detay her şeyi değiştirdiTahliye kararında ‘usulsüz tebligat’ kararı: O detay her şeyi değiştirdi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...
%100'lük zam sonrası büyük tuzak! %100'lük zam sonrası büyük tuzak!
Anahtar Kelimeler:
Kira konut

En Çok Okunan Haberler

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.