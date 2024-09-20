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Ava giderken avlandılar... Bakanlık cezayı kesti! Konut kredisinde faiz düşünce, bir gecede ev fiyatı 2 milyon TL artmıştı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 14:54
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Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 2.79'a düşürmesi sonrası fırsatçılar yine yerinde duramadı. Konut ilan sitesinde ilanı bulunan bazı emlakçılar, aynı gün içinde ev fiyatlarını 1 milyon 750 bin TL artınca sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ticaret Bakanlığı ise duruma el attı.

Ava giderken avlandılar... Bakanlık cezayı kesti! Konut kredisinde faiz düşünce, bir gecede ev fiyatı 2 milyon TL artmıştı

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 2.79'a düşürdü. Faiz indirimini fırsat bilenler emlak sitesindeki bazı emlakçılar ilanları arttırmaya başladı. Sosyal medyada yayılan bir ilan, bir çok kişi tarafından paylaşılarak fırsatçı hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

"FIRSATÇILARA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Ticaret Bakanlığı gelen tepkileri dikkate alarak ilan sahibi hakkında inceleme başlattı. Konuyla alakalı olarak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise, "Fırsatçılara asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gürcan, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
faiz ilan konut
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