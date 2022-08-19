FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Avrupa'da yabancıya konut satış oranı Türkiye'nin iki katı

Avrupa'da yabancıya konut satış oranı Türkiye'nin iki katı

19.08.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl bazı Avrupa bazı ülkeleri ile Kanada ve ABD'de yabancıların toplam konut Gayrimenkul satışından aldığı payın yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, "Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yabancıya konut satış oranı Türkiye'nin iki katı

GİGDER'den yapılan açıklamada, dünyada her geçen yıl büyüyen yabancıya konut satış pazarının Avrupa'da zirveye ulaştığı, önde gelen ülkelerin toplam konut satışının ortalama yüzde 10'unu yabancılara yaptığı belirtildi.

Yabancıya konut satışında gelişmiş ülkelerin her yıl büyümeye devam ettiği aktarılan açıklamada, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin potansiyeliyle ilgi çekmeye başladığına dikkat çekildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl İspanya'da yabancıların toplam konut satışından yüzde 9, Portekiz'de yüzde 11 pay aldığını bildirdi.

"Kanada'da açıklanan son veri 10 evden birini yabancının aldığını gösteriyor. ABD'de yabancıların alım adedi 100 bin bandının yukarısında." ifadesini kullanan Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya, İtalya gibi ülkelerde de bu oran yüzde 9-10'lar seviyesinde. Türkiye'de ise 2021'de 1,5 milyon konut satışının 58 bin adedi yabancıya satıldı. Yani toplam satıştan alınan pay yüzde 4 seviyesinde. En son açıklanan Temmuz 2022 verilerinde de yabancıya konut satış payı yüzde 4 seviyesinde. Bir başka deyişle Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı. Ülkemizde konuta yerli talebi çok çok fazla."

"KONUT FİYATLARINI MALİYET ARTIŞLARI VE ARZ EKSİKLİĞİ YUKARI TAŞIDI

Faruk Akbal, yabancıların konut fiyatlarını artırdığına dair söylemlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Burdur'da 2021'de yabancıya hiç satış yapılmamış ancak burada konut fiyatları 2021'de yüzde 69 değerlendi. 2021'de fiyat artışında Türkiye ortalaması yüzde 60 seviyesindeydi. Burdur'da konut fiyatı ülke ortalamasının üzerinde artmış. Bu örneği çoğaltabiliriz.

Mesela 2021'de konut fiyatı Kilis ve Adıyaman'da yüzde 66, Çanakkale'de yüzde 67 arttı. Yine ortalamanın üstü. Buna karşın yabancıya konut satışında önde gelen kentlerden Ankara'da artış oranı yüzde 56'da kaldı. Ülke ortalamasının altında. İstanbul'da ise yüzde 63. Bu verilerin hepsi TCMB'nin."

Akbal, yabancıların konut satışından aldığı paya şehirsel bazda bakıldığında İstanbul'da yüzde 9; Bursa, Gaziantep, Ankara gibi şehirlerde yüzde 2 seviyelerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Faruk Akbal, "Türkiye'de yabancıya konut satışı fiyatı etkileyecek veya piyasayı Avrupa'daki gibi etkileyecek seviyede değil. Ancak konut enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu sağladığı primle gösteriyor. Yerli yatırımcı artan konut kredi maliyetlerine rağmen talebini azaltmayarak bu primi gördüğünü de vurguluyor." açıklamasında bulundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sur Yapı Antalya’da 9 bin kişi yaşıyorSur Yapı Antalya’da 9 bin kişi yaşıyor
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…
Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandıYatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut satışları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Rekor promosyon! 27 bin 50 TL...

Rekor promosyon! 27 bin 50 TL...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

E-devlet ile ilgili önemli gelişme! Ücretsiz oldu

E-devlet ile ilgili önemli gelişme! Ücretsiz oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.