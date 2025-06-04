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Bakan Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı tamamlanan konutlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı

Bakanlık açıklamasında, Emlak Konut GYO tarafından, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine yapılan 16 bin 822 ev ve iş yerinin büyük bölümünün tamamlandığı belirtildi.

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16 bin 333 bağımsız bölümün kurasının çekildiği ve 2 bin 89 hak sahibine de anahtarlarının teslim edildiği bildirilen açıklamada, bölgede 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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Konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

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Bakan Kurum, ilçenin yeni durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere. 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür." ifadelerini kullandı.

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Kurum'un paylaşımında yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

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Adıyaman İndere Deprem Konutları Fotoğraflar _21_26_35.Still043Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum konut
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