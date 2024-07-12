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Bakan Kurum'dan deprem konutları açıklaması! Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 15:48
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da incelemelerde bulunurken, "Şu ana kadar 76 bin konutumuzun tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

Bakan Kurum'dan deprem konutları açıklaması! Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar teslim edilecek deprem konutlarının sayısını duyurdu. Bakan Kurum, 200 bin konutun teslim edeceğinin altını çizerek, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak" değerlendirmesini yaptı.

Adıyaman'ın merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

"REZERV ALANLARDA PROJELERİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgede deprem dönüşüm seferberliği yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"(İndere Bölgesi) Yaklaşık 16 bin konutumuzun burada inşa faaliyetleri yürütülüyor. Nereden bakarsanız bakın burada 50 bin Adıyamanlı vatandaşımız yaşayacak. Burada yaşadığında okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, meydanıyla örnek bir şehir olsun istiyoruz. Bu anlayışla yerin üstünde yuvalarımızı, ticari ünitelerimizi yaparken bir taraftan da alt yapısıyla yine örnek bir uydu kent, örnek bir şehircilik modeli olması amacıyla yerin altında da binlerce kilometrelik alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatlarımızı şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün 11 ilimizde 276 bin konutun şantiyesi hızla ilerlemektedir. Toplamda 441 bin hak sahibi vatandaşımız için il il yerinde gidip tespitleri yapmak suretiyle gerek şehrin çeperindeki belirlediğimiz alanlarda gerekse şehrin içindeki rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

Adıyaman'ın merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

"11 İLİMİZ, TÜRKİYE'NİN KALKINMA VE REFAH BÖLGESİ OLARAK ANILACAK"

Adıyaman'da 8 bin 174 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Kurum, 45 bin 444 konutun inşasının il ve ilçelerde devam ettiğini aktardı.

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması hepimizin derdi. Buradaki her bir kardeşim, buradaki her bir vatandaşım depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin bize emanetidir. İşimize böyle bakıyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz pahasına, canımız pahasına sahip çıkacağız. Onların hedeflerini, onların hayallerini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla ve asla yalnız hissetmeyecek. Çünkü burada kim yaşıyorsa Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle hepimiz kardeşiz.

Tüm kardeşlerimizle birlikte şehirlerimizi kimseyi ayırt etmeden, kimseyi geri bırakmadan inşallah bu şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Devletimizin eli her zaman buradaki kardeşlerimizin omzunda olacak. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak."

Bakan Kurum'a, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, kurum amirleri ve diğer ilgililer eşlik etti.


Express
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Anahtar Kelimeler:
deprem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut
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