Bakan Kurum duyurdu! '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "100 Bin Yeni Sosyal Konut projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

HAZİRAN SONU TEMEL ATILIYOR

Bakan Kurum ayrıca "Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

