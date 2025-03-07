Bakanlık harekete geçti! O yöneticiler tek tek denetlenecek, görevleri ise mevzuatta yazacak... Son aşamaya gelindi

Site yönetimleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir adım attı. Buna göre, Bakanlık tarafından hazırlanan "Kat Mülkiyeti Kanunu"daki "Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişiminde son aşamaya gelindi.
Yapılan düzenleme ile site yönetimlerinde Bakanlık tarafından sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Ayrıca, site yönetimlerinin harcamaları yetkilendirilecek olan bağımsız denetim şirketlerince yılda en az bir kez denetlenecek. Kat malikleri de denetim talebinde bulunabilecek.
Yetkilendirilen şirketlerin görevleri ise şu şekilde sıralandı:
Kat malikleri site yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden Bakanlık tarafından elektronik yazılım sistemi kurulup, ortak kullanıma açılacak. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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