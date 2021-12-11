FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Bakanlık İstanbul'da arsa satıyor! İşte istenen ücret ve ihalenin yapılacağı tarih

Bakanlık İstanbul'da arsa satıyor! İşte istenen ücret ve ihalenin yapılacağı tarih

11.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yer alan bir taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.

Bakanlık İstanbul'da arsa satıyor! İşte istenen ücret ve ihalenin yapılacağı tarih

24 Aralık'ta yapılacak ihale için tahmini bedelin 52,3 milyon Türk lirası olduğu açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Abdurrahman Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 4 bin 986,42 metrekare yüzölçümlü 5551 ada 16 parsel sayılı taşınmazın satışı yapılacak.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

Tahmini bedelin 52 milyon 357 bin 410 Türk lirası olarak belirlendiği ihale, "kapalı teklif usulü" ile 24 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, ihale dokümanını Müdürlükte görebilecekleri gibi 300 Türk lirası karşılığında temin edebilecek. AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan zam haberi: Daha kötüsü mü geliyor?Korkutan zam haberi: Daha kötüsü mü geliyor?
PARTNERYeni arabasına servet ödediYeni arabasına servet ödedi
Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyorEv sahipleri şimdi de ara zam istiyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultanbeyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Asıl zamlar yılbaşından sonra mı gelecek?

Asıl zamlar yılbaşından sonra mı gelecek?

Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Otomobil devinden flaş 'üretimi durdurma' kararı

Otomobil devinden flaş 'üretimi durdurma' kararı

S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notunu teyit etti

S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notunu teyit etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.