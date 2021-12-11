Bakanlık İstanbul'da arsa satıyor! İşte istenen ücret ve ihalenin yapılacağı tarih

24 Aralık'ta yapılacak ihale için tahmini bedelin 52,3 milyon Türk lirası olduğu açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Abdurrahman Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 4 bin 986,42 metrekare yüzölçümlü 5551 ada 16 parsel sayılı taşınmazın satışı yapılacak.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

Tahmini bedelin 52 milyon 357 bin 410 Türk lirası olarak belirlendiği ihale, "kapalı teklif usulü" ile 24 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, ihale dokümanını Müdürlükte görebilecekleri gibi 300 Türk lirası karşılığında temin edebilecek. AA



