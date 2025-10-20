FİNANS

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altınla depozito, dövizle kira derken...

Kira fiyatlarındaki artışla beraber kimi ev sahiplerinin fahiş talepleri ve teminat şartları da kiralık ev arayanları zorlamaya başladı. Buna göre; 2 depozito, 1 peşin kira ve emlakçı komisyonu ile beraber ilk girişte kiralık evin maliyeti 200 bin TL'yi bulabiliyor. Bazı bankaların da 'kira kredisi' olarak finansman paketleri sunmaya başladığı öğrenildi. Ev sahiplerinin talep ettiği farklı güvence yöntemleri arasında döviz ile kira ya da gram altınla depozito olduğu da aktarıldı.

Hande Dağ

Son dönemde kira fiyatları gündemden düşmüyor. Ev sahibi olmayanlar için bir seçenek olan kiracılık da maliyetli bir hale geldi. Özellikle yeni bir eve taşınmak isteyenler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralık ev fiyatlarının yanı sıra farklı yüksek maliyetlerle de karşılaşabiliyor. Sadece kirayı değil, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderleri gibi kalemlerle de karşılaşan kiracıların, bu süreci artık kredi çekerek karşılamaya başladığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; iki depozito, bir kira bedeli ve emlakçı komisyonu da hesaplandığında yeni bir kiralık eve çıkmanın maliyeti ortalama 200 bin TL'yi bulabiliyor.

"EMLAKÇILAR OLARAK BİZ BİLE ARTIK ARA BULUCU GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, "Son iki yılda kiralık daire bulmak büyük sıkıntı hâline geldi. Talep çok, arz az olunca ev sahipleri kendi lehine şartlar koyuyor. Bazıları üç depozito istiyor, bazıları da altı aylık peşin ödeme talep ediyor. Emlakçılar olarak biz bile artık ara bulucu gibi çalışıyoruz. Çünkü taraflar arasında güven sorunu var" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN KARŞILIĞINDA DEPOZİTO ALAN BİLE VAR

Kimi ev sahiplerinin yalnızca yüksek kira değil, aynı zamanda farklı güvence yöntemleri de talep ettiği aktarıldı. Bazısı kirayı döviz üzerinden isterken bazısının da gram altın karşılığında depozito aldığı belirtildi. Üstelik, son dönemde adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeler olmadan kiralama yapmayan ev sahiplerinin bile olduğu kaydedildi.

"KÖTÜ NİYETLİ KİRACIYLA UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM"

Beşiktaş'ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, bunun nedenlerini "Ben kötü niyetli kiracıyla uğraşmak istemiyorum. Geçmişte ödemesini aksatan, evi harap eden kiracılar yüzünden mağdur oldum. Şimdi daha dikkatli davranıyorum" sözleriyle açıkladı.

BANKALARDAN 'KİRA KREDİSİ' VEYA 'TAŞINMA KREDİSİ'

Yüksek maliyetler sebebiyle bazı kiracıların da bankalara yönelmeye başladığı öğrenildi. Son dönemde bazı bankaların 'kira kredisi' ya da 'taşınma kredisi' adı altındaki ürünler sunmaya başladığı aktarıldı. Ortalama olarak 20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen söz konusu kredilerin, kısa vadeli nefes olup uzun vadede ise bütçeyi zorlayabildiğine işaret edildi.

"TOPLAMDA 180 BİN TL TUTUYOR! MECBUREN BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"

Yeni bir ev arayan Serkan Yıldız, yaşadığı zorlukları "Beğendiğimiz bir evi kiralamak için önce üç farklı belge istediler; kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi. Ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödememiz gerekti. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutuyor. Mecburen bankadan kredi çektim" ifadeleriyle anlattı.

20 Ekim 2025
20 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Anahtar Kelimeler:
kredi banka Kira kiralık konut kira fiyatları kiralik ev kiralık daire istanbul kira fiyatları
