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Bir kentte artık zorunlu olacak! Depremden sonra binaların dayanıklılığı için en çok o konuşuluyordu... 14 şartla açıkladılar

07.04.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından binaların depreme dayanıklılığı konusunda en çok konuşulan detaylardan bir tanesi radye temel olmuştu. Batman'da betonarme yapılarda radye temele ilişkin yeni bir karar alındı. Batman'da radye temel artık zorunlu olacak. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kentte yapılacak olan imar planı ve inşaatlarda uygulanacak 14 yeni şartı açıklayarak, tüm betonarme yapılarda radye temelin zorunlu olacağını ve kaçak yapıya asla müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Deprem felaketi, çok sayıda ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olurken tüm yurtta deprem tedirginliği de arttı. Vatandaşlar hem yaşadıkları bölgedeki deprem riskini araştırırken hem de binaların depreme karşı güvenli olup olmadığını merak ediyor. Depremden sonra binaların depreme karşı dayanıklılığı konusunda 'radye temel' detayı da sık sık gündeme gelmişti. Batman'da radye temel ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İşte tüm ayrıntılar...

YENİ İMAR PLANI VE İNŞAATLARDA UYGULANACAK ŞARTLARI AÇIKLADI

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonu'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında yaptıkları çalışmalarda, kentte, bundan sonra yapılacak olan yeni imar planı ve inşaatlarda uygulanacak şartları açıkladı. Şehir merkezinin 4 bin 600 hektarlık alanda kurulu olduğunu ifade eden Vali Canalp, "Bizim buna ilave olarak 4 bin 230 hektarlık yeni bir imar alanı ilave ediyoruz. Dolayısıyla şu anki Batman'daki nüfusumuz 460 bindir. Bu nüfus 850 bin dahi olsa yapmış olduğumuz ilave imar planı 850 bin nüfusun da ihtiyacını karşılayacak niteliktedir ve ebattadır. Kaçak yapılaşmaya da asla müsaade etmeyeceğiz. Yapılar ne olursa, kim yapmış olursa olsun asla müsamaha etmeden, yapılmış olan her bir kaçak yapıyı yıkacağız. Geçmişte yapılmış olan hataların tekrar etmemesi gerekiyor. Artık Batman'da kaçak yapı yapılamıyor. Kimse yapmıyor. Neden? Çünkü belediye idaresi, devlet idaresi sağlam duruyor. Kaçak yapılaşma artık bizim gündemimizde yoktur" dedi.

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"TÜM BETONARME YAPILARDA RADYE TEMEL YAPILMASI ZORUNLU"

Vali Canalp, depremin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, bundan sonra kentte yapılacak yapılarla ilgili belli şartların geçerli olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Tüm betonarme yapılarda radye temel yapılması zorunlu. Konut alanı, ticari artı konut alanı olarak imar planında 3 kat üzeri olan parsellerde yapılacak yapılarda bodrum kat yapılması zorunludur. İmar planlarında konut alanı, ticari artı konut alanı ve ticaret alanı olarak gösterilen parsellerde asma kat yapılamaz. Konut alanı ve ticaret artı konut alanı olarak gösterilen parsellerde kolon ve perde yüzey alanı minimum saçaklar dahil normal kat alanını yüzde 2'si olacaktır. Yüzey alanlarından minimum yüzde 1'i perde olarak yapılacaktır. Bina köşelerinde deprem perdeleri yapılması zorunludur. Ana merdivenler ve yangın merdivenlerinin kat ve ara sahanlıklarının uygun yerlerinde perdeler yapılacaktır. Asansörlerin çevresinde 3 tarafı perde olacak şekilde uygulama yapılması zorunludur."

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"MİNİMUM C30 BETON"

Vali Canalp "İmar planında 2 kat üzeri olan betonarme yapılarda minimum C30 beton kullanılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu bina cephelerinde; çatı saçağında yapılan döşemeler hariç, tüm konsollar 1,50 metre ile sınırlandırılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu kısımlarda kolonlar kirişlerle bağlanarak çerçeve sistem tamamlanacaktır ve süreklilik 2 yönde sağlanacaktır. Tüm konsollar (kapalı ve açık) için moment çerçevesi tamamlanacaktır. İmar planlarında konut alanı ve ticaret alanı olan parsellerde yapılacak yapıların kolon ve perde elemanlarının kesitleri bodrum kattan çatı katına kadar korunacak olup küçültülmeye gidilmeyecektir. Ticari artı konut alanı olan yerlerde sadece zemin kattan sonra kolon ve perde elemanlarınım kesitlerinde küçültme yapılabilecektir. Normal katlarda kesit küçültmesine gidilmeyecektir. Kirişlerde, saplama kiriş yapılmayacaktır. İmar planlarında konut alanı, ticari artı konut olanı olarak gösterilen parsellerde yapılacak yapılarda kiriş net açıklığı 6 metreyi geçmeyecektir." şeklinde konuştu.

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"KISA KOLONA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Vali Canalp, açıklamasının devamında "Kolonlarda çoklu etriye kullanılacaktır. Kısa kolona kesinlikle izin verilmeyecektir. Parsel bazında yapılacak zemin etütleriyle ilgili jeolojik ve jeofizik çalışmalar neticesinde ulaşılan verilerden zemin sınıfı ve zemin parametre değerleri statik projeye esas hesaplamalarda zemin sınıfı düşük olan değerler dikkate alınacaktır. Ze ve Zf sınıfı olan zeminlerde üniversite onaylı geoteknik rapor talep edilecektir. Ze ve Zf sınıfı olan; sıvılaşma riski, zayıf zemin yumuşak zemin, su varlığı, farklı oturma, ani oturma gibi sorunlu zeminlerde, zeminde olan soruna uygun tespit edilecek zemin iyileştirmeleri (jet grout, fore kazık, kompaksiyon, enjeksiyon, taş kolon ve benzeri) yapılacaktır. Zemin etüt raporları sorumlu yapı denetimin ilgili mühendislerince de (jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri) incelenip imzalanacaktır. Bodrum katların en az 3 tarafı perde yapılacaktır. Yapıların cephelerinde yer alan klimalar binalara ekstra yük getirdiğinden cephelere monte edilmesine müsaade edilmeyecek olup; mimari projelerde klima yerleri gösterilecektir." ifadelerini kullandı. (DHA)

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