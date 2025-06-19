Birinci sıra yine değişmedi! Türkiye'de mayısta 130 bin 25 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,6 artışla 130 bin 25'e çıktı.

EN ÇOK KONUT SATIŞI SIRASIYLA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE

İstanbul, 22 bin 103 ile mayısta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 11 bin 975 konut satışıyla Ankara, 7 bin 817 ile İzmir takip etti.

EN AZ KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLER

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 48 konutla Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 konutla Gümüşhane olarak sıralandı. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır