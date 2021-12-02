FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

02.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehirlerde artan ev fiyatları nedeniyle pek çok kişi kiradan kurtulma hayallerini ertelemek zorunda kaldı. İstanbul’un bazı ilçelerinde evler resmen uçuşa geçti. İşte ilçe ilçe İstanbul’daki ev fiyatları…

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

2020 yılının mart ayından beri pandemi ile hem maddi hem de manevi mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelede pek çok sektör gibi gayrimenkul piyasası da olumsuz etkilendi. Özellikle İstanbul’da ev fiyatları uçuşa geçti. Yapılan araştırmaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde evi olanlar yaşadı. İşte ilçe ilçe İstanbul’daki evlerin değeri…

BURALARDA EVİ OLANLAR YAŞADI

Ülkemizin her yeri çok güzel, ancak taşı, toprağı altın denilen İstanbul bir başka. Bu güzellik elbette her anlamda fiyatlara da yansıyor. Özellikle gayrimenkul piyasasındaki artış, pek çok kişinin ev alma hayallerini ertelemek zorunda bıraktı. Yapılan araştırmaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde evi olanlar resmen yaşadı. İşte İstanbul’un en değerli ilçeleri…

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Sarıyer

Sarıyer’de geçen yıl metrekaresi 13 bin 645 TL’den satılan evler, şimdi 22 bin 222 TL’den satılıyor.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Şile

Geçen yıl m2 fiyatı 4 bin 824 TL olan Şile’deki evler bu yıl 8 bin 695 TL oldu

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Kadıköy

Satılık m2 fiyatı geçen yıl 10 bin 440 TL iken şimdi tam 2 katına çıktı. Metrekare fiyatı 20 bin 387 TL oldu.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Beşiktaş

İstanbul’un en çok ziyaret edilen ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta ev fiyatları zaten pahalıydı. Bu yıl daha da zamlandı. Geçen yıl metrekaresi 11 bin 244 TL iken şimdi 18 bin 517 TL’den satış yapılıyor.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Beykoz

İstanbul’un en güzide semtlerinden biri olan Beykoz’da evler geçen yıl metrekareye göre 7 bin 312 TL’den satılıyordu, bu sene 11 bin 785 TL’ye çıktı.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Üsküdar

Geçen yıl metrekaresi 6 bin 71 TL olan ev fiyatları bu yıl 9 bin 677 TL oldu.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Avcılar

Özellikle metrobüs yapıldıktan sonra ihya olan ilçelerden biri olan Avcılar’da geçen yıl evlerin metrekaresi 3 bin 744 TL’den satılıyordu. Şimdi fiyat 6 bin 200 TL’ye çıktı.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Büyükçekmece

İstanbul’un belki de en sakin semtlerinden Büyükçekmece’deki ev fiyatlarına bakılırsa geöen sene metrekaresi 4 bin 583 TL olan fiyatlar bu yıl 7 bin 333 TL’ye çıktı.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Maltepe

Maltepe’de ise ev fiyatlarına bakıldığında metrekaresi 4 bin 889 TL’den satılan evler şimdi 8 bin TL’den satılıyor.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

Çatalca

İstanbul’un merkezinin dışında sayılan Çatalca’da evler geçen yıl metrekare başına 3 bin 276 TL’den satılıyordu, şimdi 5 bin 440 TL’ye çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeResmi Gazete'de yayımlandı! SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih uzatıldı

Bakan değişikliği sonrası dolar güne nasıl başladı?

Bakan değişikliği sonrası dolar güne nasıl başladı?

TİSK’ten 'asgari ücret' talebi

TİSK’ten 'asgari ücret' talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan 'döviz kuru' talimatı! DDK harekete geçti

Erdoğan'dan 'döviz kuru' talimatı! DDK harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.