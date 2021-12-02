Bu ilçelerde evi olan yaşadı! En yüksek getiri orada

2020 yılının mart ayından beri pandemi ile hem maddi hem de manevi mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelede pek çok sektör gibi gayrimenkul piyasası da olumsuz etkilendi. Özellikle İstanbul’da ev fiyatları uçuşa geçti. Yapılan araştırmaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde evi olanlar yaşadı. İşte ilçe ilçe İstanbul’daki evlerin değeri…

BURALARDA EVİ OLANLAR YAŞADI

Ülkemizin her yeri çok güzel, ancak taşı, toprağı altın denilen İstanbul bir başka. Bu güzellik elbette her anlamda fiyatlara da yansıyor. Özellikle gayrimenkul piyasasındaki artış, pek çok kişinin ev alma hayallerini ertelemek zorunda bıraktı. Yapılan araştırmaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde evi olanlar resmen yaşadı. İşte İstanbul’un en değerli ilçeleri…

Sarıyer

Sarıyer’de geçen yıl metrekaresi 13 bin 645 TL’den satılan evler, şimdi 22 bin 222 TL’den satılıyor.

Şile

Geçen yıl m2 fiyatı 4 bin 824 TL olan Şile’deki evler bu yıl 8 bin 695 TL oldu

Kadıköy

Satılık m2 fiyatı geçen yıl 10 bin 440 TL iken şimdi tam 2 katına çıktı. Metrekare fiyatı 20 bin 387 TL oldu.

Beşiktaş

İstanbul’un en çok ziyaret edilen ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta ev fiyatları zaten pahalıydı. Bu yıl daha da zamlandı. Geçen yıl metrekaresi 11 bin 244 TL iken şimdi 18 bin 517 TL’den satış yapılıyor.

Beykoz

İstanbul’un en güzide semtlerinden biri olan Beykoz’da evler geçen yıl metrekareye göre 7 bin 312 TL’den satılıyordu, bu sene 11 bin 785 TL’ye çıktı.

Üsküdar

Geçen yıl metrekaresi 6 bin 71 TL olan ev fiyatları bu yıl 9 bin 677 TL oldu.

Avcılar

Özellikle metrobüs yapıldıktan sonra ihya olan ilçelerden biri olan Avcılar’da geçen yıl evlerin metrekaresi 3 bin 744 TL’den satılıyordu. Şimdi fiyat 6 bin 200 TL’ye çıktı.

Büyükçekmece

İstanbul’un belki de en sakin semtlerinden Büyükçekmece’deki ev fiyatlarına bakılırsa geöen sene metrekaresi 4 bin 583 TL olan fiyatlar bu yıl 7 bin 333 TL’ye çıktı.

Maltepe

Maltepe’de ise ev fiyatlarına bakıldığında metrekaresi 4 bin 889 TL’den satılan evler şimdi 8 bin TL’den satılıyor.

Çatalca

İstanbul’un merkezinin dışında sayılan Çatalca’da evler geçen yıl metrekare başına 3 bin 276 TL’den satılıyordu, şimdi 5 bin 440 TL’ye çıktı.



