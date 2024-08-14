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Bu rakam yanlış değil! Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar: Başvurular resmen kilitlendi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.08.2024 14:01
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İtalya, Fransa derken neredeyse bedavaya satılan ev, arsa furyası İsveç'e sıçradı. Göteborg'un 150 kilometre kuzeyindeki küçük Götene kasabası'nda doğum oranlarında yaşanan düşüş sonrası alınan karar binlerce kişiyi harekete geçirdi. 10 binden az nüfusu olan kasabada yaklaşık 30 arsa, metrekaresi 1 İsveç Kronu'ndan (3,2 Türk Lirası) satışa çıkarıldı

Bu rakam yanlış değil! Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar: Başvurular resmen kilitlendi

İtalya'nın başlattığı 1 euroluk evlerin büyük ilgi görmesinin ardından onu Fransa'daki küçük kasabalar takip etmişti. Bu yoldan giden üçüncü ülke ise İsveç oldu. İki ülkenin kampanyasından farklı olarak İsveç'te Göteborg'un 150 kilometre kuzeyindeki küçük Götene'de belediye ev yerine doğrudan belirlenmiş arsaları satacağını duyurdu. Mevcut satıştaki arsaların 850 metrekare ile 1200 metrekare arasında olduğu belirtildi.

BİNLERCE BAŞVURU GELİNCE SATIN ALMA DURDURULDU

Habertürk’ün Idealista'dan aktardığı habere göre, Götene Belediye Başkanı Johan Månsson, kasabanın uzun zamandır 'düşük doğum oranları ve yaşlanan bir nüfusa' sahip olduğunu belirtti. Månsson bölgeye daha fazla insan çekmek için bu planı başlatmaya karar verdiklerini duyurdu. Kasabanın planı Mayıs ayında açıklamasında bu yana binlerce başvuru alınırken, yoğun talep nedeniyle satın alımlar da askıya alındı.

O ŞARTLARI SAĞLAYANA SATILIYOR

Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bu arsaları almak için de birtakım kurallar bulunuyor. Öncelikle arsalara teklif verme sürecine katılmak için bir İsveç banka hesabınızın olması gerekiyor. Yeni alıcıların, önümüzdeki 2 yıl içinde kalıcı olarak yaşama veya tatil amaçlı kullanma niyetiyle araziye bir ev inşa etmesi gerekiyor. Haberturk.com'da yer alan habere göre ev 24 ay içinde tamamlanmazsa, satın alma belediyeye geri dönecek ve alıcıya 100 bin İsveç Kronu para cezası verilecek.

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Bununla birlikte satın alma sırasında yaklaşık 170 bin İsveç Kronu (yaklaşık 545 bin TL) tutan su ve kanalizasyon bağlantı ücretlerini de arsayı alan kişinin ödemesi gerekiyor. İnşaat ruhsatı ücretleri ise ortalama 30 bin İsveç Kronu (yaklaşık 96 bin TL) tutuyor.

Ancak yetkililere göre bu masraflar bu arsalar için fazlasıyla değiyor. Zira Götene, İsveç'in en büyük gölü olan Vänern Gölü'nün yakınında kırsal bir alanda yer alıyor. Ayrıca Platåbergens Jeoparkı, Vänern Gölü takımadaları ve Kinnekulle Dağı gibi birkaç UNESCO alanına da yakın bulunuyor.

Kampanyanın başarısı nedeniyle belediye başkanı, İtalya'da çok başarılı olan 1 euroluk ev projesine benzer şekilde daha fazla arazi veya hatta birkaç ev satmayı düşündüklerini de belirterek "Hala çok fazla arazimiz var ve oturup daha ileri gitmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakmamız gerekecek" dedi.

Månsson ayrıca bu programın kasabaya umut getirdiğini de ifade ederek "Kırsalda sakin bir yaşam arıyorsanız, size yüksek kalitede bir yaşam sunabiliriz. Mükemmel bir kombinasyon" dedi.

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arsa
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