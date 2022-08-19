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Bunu yapan ev sahibi yandı! Bahanelerin bir yaptırımı var! En az 1 yıllık kira...

19.08.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiraların bir hayli yükselmesi sonrası aldığı bedel düşük kalan ev sahipleri çeşitli bahanelerle kiracısını çıkartmaya çalışıyor. Bu yolların başında ise "Almanya'dan oğlum/kızım gelecek" ya da "Oğlum/kızım taşınacak" geliyor. Ancak ihtiyaç sahibi kiracıyı böyle bahanelerle çıkaran ev sahipleri, dairelerini 3 yıl boyunca kiraya veremiyor. Hukukçular, tersi bir durumda ev sahibinin, eski kiracısına 1 yıl kira ödeyeceğini söyledi...

Bunu yapan ev sahibi yandı! Bahanelerin bir yaptırımı var! En az 1 yıllık kira...

Artan kiralar sonrası dairesi, bölgeye göre ortalamanın altında kalan ev sahipleri, daha yüksek kira alabilmek için kiracısını çıkartma yoluna gidiyor. Özellikle yüzde 25 zam sınırı kararı sonrası harekete geçen ev sahipleri "oğlunun/kızının" taşınacağını söyleyerek kiracısını çıkarmaya çalışıyor. Ancak böyle bir durumda ev sahibi, 3 yıl süreyle daireyi başkasına kiraya veremiyor. Konuyla ilgili ev sahiplerini uyaran hukukçular, kiracısını çıkarıp daireyi başkasına veren ev sahibin, eski kiracısına en az 1 yıllık kira bedeli ödeyebileceğini söyledi...

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YÜZDE 25 SINIRINI HİÇE SAYIYORLAR

Devletin getirdiği yüzde 25’lik zam sınırını hiçe sayan bazı ev sahiplerinin “Almanya’dan oğlum/kızım gelecek”, “Oğlum/kızım taşınacak” ya da “Annem-babam gelecek” gibi gerekçelerle kiracıları evden çıkartma girişimi, son dönem hayli arttı. Birçok kiracıya tahliye ihtarnamesi yollandı. Emlakçıların komisyon almak için ev sahipleriyle anlaşıp kiracıları mağdur etmesi ve sistemli olarak kira fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar mahkemelik oluyor. Hukukçular, benzer bahanelerle evden çıkartılan kiracıların, ev sahibinden tazminat alabileceklerini kaydetti.

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"EN AZ 1 YILLIK KİRA BEDELİNİ ÖDER"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, avukat Sinan Bora, “Evin ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi halinde, Türk Borçlar Kanunu’nun 355. hükmü gereği, evin eski kiracıdan başkasına kiralanması 3 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen ‘fiyatları etkileme suçu’ da oluşuyor. Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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