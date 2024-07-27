FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Burası Barcelona değil Beşiktaş! Yüzde 1025'lik artış 'yok artık' dedirtti: Ne olduysa son 6 yılda oldu

Burası Barcelona değil Beşiktaş! Yüzde 1025'lik artış 'yok artık' dedirtti: Ne olduysa son 6 yılda oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 13:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İPA Başkanı Buğra Gökce, İstanbul’da 2018-2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını belirtti. Sosyal medya hesabından grafikleri paylaşan Gökce, İstanbul’da Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı olduğunu söyledi.

Burası Barcelona değil Beşiktaş! Yüzde 1025'lik artış 'yok artık' dedirtti: Ne olduysa son 6 yılda oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul’daki satılık konut fiyatlarıyla Barcelona’yı karşılaştırarak sosyal medya hesabından çarpıcı verileri paylaştı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Paylaşılan verilere göre Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı hale geldi.

Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün. Beşiktaş’ta ortalama konut fiyatı 15 milyon TL iken Barcelona’nın Moianes bölgesinde ev fiyatı 13 milyon TL civarında.

KİRALAR DA ARTTI

Gökce, konut kiralarında da İstanbul'un birçok ilçesinin Barcelona'dan daha pahalı olduğuna dikkat çekerek “Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün” dedi.

EMLAK (49)

İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken Gökce, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını vurguladı.

HEM SATILIK HEM KİRALIK... BARCELONA'YI GEÇTİK

İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesinin uygulanan politikaların bir sonucu olduğunu belirten Gökce, “Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor” dedi.

Gökce çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır. Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır. Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması birçok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Piyasalar pürdikkat kesildi: Faiz kararı belli oluyorPiyasalar pürdikkat kesildi: Faiz kararı belli oluyor
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobil satışları için bir karar daha

Otomobil satışları için bir karar daha

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

7 kurum birden dolar tahminini açıkladı

7 kurum birden dolar tahminini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.