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Cadde cadde sokak sokak ev arayan vatandaşa bir kötü haber daha

26.07.2024 14:32
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Zaten kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşa kötü haber! Yaz sezonuyla birlikte tayinlerin olması, üniversite tercihleri ve düğünlerle birlikte kiralık daire konusunda talep patlamasının olacağı öngörülüyor. Kira talebinin %30 oranında artacağı ifade edildi.

Cadde cadde sokak sokak ev arayan vatandaşa bir kötü haber daha

Alım satımda sürecin azalması, otomobil piyasasında durgunluğa neden oldu. Markalar sıfır otomobillerde indirime gitti, kampanyalar yapıldı. Kiralık evde ise asla bu durum söz konusu değil! Arayan çok ama kiralık ev yok, düğünler ve memur atamaları sonrası büyükşehirlerde daire bulmak giderek zorlaşıyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Türkiye'de yaşayan vatandaşlara en çok nerede zorlanıyorsunuz sorusu sorulduğunda özellikle ailelerinden ayrı yaşayanlar, yeni evliler kira sorununu örnek gösteriyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kira problemi çok büyük bir noktaya ulaştı.

kira kira

Ev sahiplerinin bir kısmı daha fazla kira alabilmek için kiracılarına mobing yapıp evden çıkarmaya çalışıyor. Bazı kiracılar ise buna direnip azami zamla oturmaya devam ediyor. Adliyelerde, ara bulucularda en çok değerlendirilen dosyalar kira anlaşmazlıkları.

Ve sürecin devamında çözümlenemeyen bir kriz var, uzmanlar kira krizinin daha da artacağını ifade ederken talep dalgasının altını çiziyor.

KİRADA YENİ TALEP DALGASI

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, EKOL TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kirada yeni talep dalgasının başlayacağı ifade ederken düğünler, memur atamalarıyla başlayan kiralık ev sorunun devam ettiğini belirtti.

Son yıllarda en çok gelir sağlayan şey yine gayrımenkul oldu. Ev almak karlı bir durum ama bakış açısı tabi ki şu kiralardaki sorunlar giderek artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kiralik ev kiralık daire
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