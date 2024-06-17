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Çin ekonomisinde gayrimenkul etkisi: Düşüş sürüyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 10:21
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Çin'de gayrimenkul yatırımları, ilk 5 ayda yüzde 10,1 azalarak iki yıldır devam eden düşüşünü sürdürdü. Mayısta sanayi üretimi, yıllık bazda yüzde 5,6, perakende satışlar yüzde 4,1 artış kaydetti.

Çin ekonomisinde gayrimenkul etkisi: Düşüş sürüyor

Çin ekonomisinde mayısta üretim ve tüketim göstergelerindeki artışa karşın gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş, sabit yatırımları olumsuz etkiledi. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Mayıs 2024 ve yılın ilk 4 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Mayıs ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanmanın ardından sonraki iki ayda soğuma işaretlerinin sürdüğünü gösterdi. Sanayi üretimi ve perakende satışlar, pozitif katkı sağlarken gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sabit sermaye yatırımlarını aşağı çekmeye devam etti.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış kaydederken ilk 4 aydaki yüzde 4,2 ve ilk çeyrekteki yüzde 4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 5,7, imalat yatırımları yüzde 9,6 artarken gayrimenkul yatırımları yüzde 10,1 azalarak gerilemeyi sürdürdü.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 5 ayda yüzde 8,6 artış kaydederken gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün genel yatırımları aşağı çekmeye devam ettiği gözleniyor.

Öte yandan gayrimenkul satışları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre zemin alanı olarak yüzde 20,3, satış değeri olarak yüzde 27,9 azaldı.

Hükümetin geçen ay gayrimenkul sektörünü canlandırmak için tamamlandığı halde satılamayan konut stokunu eritmek üzere 300 milyar yuan (yaklaşık 41,4 milyar dolar) kaynak ayıracağını duyurmasına karşın tedbirler, henüz beklenen etkiyi yaratabilmiş değil.

UİB Sözcüsü Liu Ayhua, politika tedbirlerinin etkisini göstermesinin zaman alacağı, emlak piyasasının adaptasyon sürecinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİM VE TÜKETİM

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarken nisandaki yüzde 6,7'lik yükselişin altında kaldı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,7 artarken marttaki yüzde 2,3'lük yükselişin üzerine çıktı. Perakende satışlardaki artışta 1 Mayıs İşçi Bayramı haftasındaki 5 günlük tatilde tüketici harcamalarındaki çoğalmanın etkisi oldu.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Çin Ekonomi gayrimenkul
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