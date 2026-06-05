FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Çinli yatırımcının Türkiye'de konuta ilgisi arttı!

Türkiye'de nisan ayında Rusların ardından yabancılara yönelik en fazla konut satışı, Çinlilere yapıldı. Çinli yatırımcılar, 4 ayda 437 konut satın aldı. Ocak-nisan döneminde İstanbul'da 336 konut satın alan Çinli yatırımcılar, en çok Zeytinburnu ve Bağcılar'ı tercih etti.

Çinli yatırımcının Türkiye'de konuta ilgisi arttı!

Yurt dışı yerleşikler, ocak-mart döneminde Türkiye'den gayrimenkul alımına 636 milyon ABD doları ödedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; yurt dışı yerleşikler Türkiye'den ocakta 163, şubatta 230, martta 243 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptı. Aynı dönemde Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar, 620 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkler yurt dışından gayrimenkul alımı için ocakta 208, şubatta 225, martta 187 milyon dolar ödedi.

Çinli yatırımcının Türkiye de konuta ilgisi arttı! 1

4 AYDA 5 BİN 711 KONUT SATILDI

Türkiye'de yabancılara ocakta 1311, şubatta 1513, martta 1361, nisanda 1526 olmak üzere 4 ayda toplam 5 bin 711 konut satışı gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'den konut satın alan Çinli yatırımcı sayısındaki artış dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı. Ocak-nisan döneminde Çin'den yatırımcılar, Türkiye'den 437 konut aldı. Geçen yıl, bu sayı 791 olarak kayıtlara geçti. Çinli yatırımcılar, bu yıl ocakta 73, şubatta 194, martta 60, nisanda 110 konut alımı yaptı.

ÇİNLİ YATIRIMCININ TERCİHİ İSTANBUL

Çinli yatırımcıların konut alımı tercihinde, İstanbul ilk sırada yer aldı. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 751 konut satın alan Çinli yatırımcılara, bu yılın ocak- nisan döneminde 336 konut satışı gerçekleştirildi. Nisan ayında Çinli yatırımcılara İstanbul'da en fazla konut satışı, Zeytinburnu ve Bağcılar'da yapıldı. Çinli yatırımcılar, Antalya, Denizli, Kahramanmaraş, Edirne, Konya, Aksaray, Sakarya, Trabzon'dan da konut satın aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Haziran’da başlıyor: TOKİ’nin yeni konut kampanyasının detayları15 Haziran’da başlıyor: TOKİ’nin yeni konut kampanyasının detayları
SPK 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladıSPK 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı

Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.