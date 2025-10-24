FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayacak! Bakan Kurum: 'Büyük gün bugün'

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da açıklanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi’ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz” mesajını verdi.

Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi nin detaylarını açıklayacak! Bakan Kurum: Büyük gün bugün 1

Kampanyanın adı Yüzyılın Konut Projesi”, sloganı ise “Ev Sahibi Türkiye” olarak belirlendi. Kampanya kapsamında TOKİ 81 ilde, 500 bin güvenli ve sağlam yuva inşa edecek. Dar gelirli vatandaşlar ise uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

TANITIMI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Başakşehir’de düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıklayacak. Tören, 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi nin detaylarını açıklayacak! Bakan Kurum: Büyük gün bugün 2

Törende “İlk Evim Projesi” kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

