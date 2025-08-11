FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Damla Kent halka arzında rekor talep: Gayrimenkul sertifikalarına yatırımcı akını!

Emlak Konut'un Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle başarıyla tamamlandı. Halka arzda sunulan tüm sertifikalar satılarak toplamda 21,4 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaştı.

Damla Kent halka arzında rekor talep: Gayrimenkul sertifikalarına yatırımcı akını!
Ezgi Sivritepe

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (GYO) merakla beklenen Damla Kent projesi, gayrimenkul sertifikaları aracılığıyla yatırımcılara kapılarını açtı. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz, büyük bir ilgiyle karşılandı. Halk Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarına gelen talep, arz edilen miktarın 1,87 katına ulaştı.

Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Proje, modern mimarisi, geniş sosyal donatıları ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Toplamda 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşan proje, bölgeye yeni bir soluk getirecek. Halka arz edilen sertifikalar, projenin ilk etabında yer alan 1540 konutu kapsıyor.

Gayrimenkul sertifikası, yatırımcılara küçük miktarlarla gayrimenkul sahibi olma imkanı sunan yenilikçi bir yatırım aracı. Her bir sertifika, projedeki bir konutun belirli bir bölümünü temsil ediyor. Yatırımcılar, bütçelerine uygun sayıda sertifika alarak, projenin gelişiminden ve değer artışından faydalanabiliyor. Ayrıca, sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem göreceği için, yatırımcılar istedikleri zaman alım-satım yaparak likidite sağlayabiliyor.

SERTİFİKA FİYATI NE KADAR?

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Yatırımcılar, bu fiyattan sertifika alarak Damla Kent projesine ortak olma fırsatı yakaladı. Toplamda 767 bini aşkın yatırımcı, halka arza katılarak gayrimenkul sertifikası sahibi oldu.

Damla Kent projesi sertifikaları 14 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren sertifikalarını alıp satabilecek ve projenin gelişimini yakından takip edebilecek.

Damla Kent projesi halka arzının büyük ilgi görmesi, gayrimenkul sertifikalarının yatırımcılar nezdinde popülaritesinin arttığını gösteriyor. Proje, İstanbul Başakşehir'de modern bir yaşam alanı sunarken, yatırımcılar da küçük miktarlarla gayrimenkul sahibi olma ve potansiyel kazanç elde etme fırsatı yakalıyor. Halka arz sonuçları, projenin başarısının ve yatırımcıların güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sertifikaların borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, yatırımcıların ilgisinin daha da artması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuyordu başına gelmeyen kalmadı! Telefonu şarjdayken...Uyuyordu başına gelmeyen kalmadı! Telefonu şarjdayken...
Dubai'den Almanya'ya kadar gönderiyorlar!Dubai'den Almanya'ya kadar gönderiyorlar!

Anahtar Kelimeler:
Gayrimenkul sertifikası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar...'

Maliyetler arttı! Vazgeçiyor ya da erteliyorlar '50 bin TL'ye kadar...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.