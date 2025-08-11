Damla Kent halka arzında rekor talep: Gayrimenkul sertifikalarına yatırımcı akını!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (GYO) merakla beklenen Damla Kent projesi, gayrimenkul sertifikaları aracılığıyla yatırımcılara kapılarını açtı. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz, büyük bir ilgiyle karşılandı. Halk Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarına gelen talep, arz edilen miktarın 1,87 katına ulaştı.

Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Proje, modern mimarisi, geniş sosyal donatıları ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Toplamda 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşan proje, bölgeye yeni bir soluk getirecek. Halka arz edilen sertifikalar, projenin ilk etabında yer alan 1540 konutu kapsıyor.

Gayrimenkul sertifikası, yatırımcılara küçük miktarlarla gayrimenkul sahibi olma imkanı sunan yenilikçi bir yatırım aracı. Her bir sertifika, projedeki bir konutun belirli bir bölümünü temsil ediyor. Yatırımcılar, bütçelerine uygun sayıda sertifika alarak, projenin gelişiminden ve değer artışından faydalanabiliyor. Ayrıca, sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem göreceği için, yatırımcılar istedikleri zaman alım-satım yaparak likidite sağlayabiliyor.

SERTİFİKA FİYATI NE KADAR?

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Yatırımcılar, bu fiyattan sertifika alarak Damla Kent projesine ortak olma fırsatı yakaladı. Toplamda 767 bini aşkın yatırımcı, halka arza katılarak gayrimenkul sertifikası sahibi oldu.

Damla Kent projesi sertifikaları 14 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren sertifikalarını alıp satabilecek ve projenin gelişimini yakından takip edebilecek.

Damla Kent projesi halka arzının büyük ilgi görmesi, gayrimenkul sertifikalarının yatırımcılar nezdinde popülaritesinin arttığını gösteriyor. Proje, İstanbul Başakşehir'de modern bir yaşam alanı sunarken, yatırımcılar da küçük miktarlarla gayrimenkul sahibi olma ve potansiyel kazanç elde etme fırsatı yakalıyor. Halka arz sonuçları, projenin başarısının ve yatırımcıların güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sertifikaların borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, yatırımcıların ilgisinin daha da artması bekleniyor.